Андрей Луговой: Иркутская область стала напоминать "горячую точку", где политическое противостояние становится нормой жизни
Москва. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой прокомментировал вновь вспыхнувший конфликт между чиновниками правительства Иркутской области и Ассоциацией муниципальных образований региона.
Напомним, речь идет об открытом письме АМО ИО, размещенном на сайте Ассоциации. В нем члены общественной организации жалуются на «срыв конструктивного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, дестабилизацию Ассоциации в целом и отдельных органов местного самоуправления муниципальных образований». На этот раз, по их словам, источником конфликта выступает заместитель губернатора - руководитель аппарата губернатора Дмитрий Чернышев. Сергея Брилку как председателя Законодательного Собрания просят взять под личный контроль вопросы взаимодействия Ассоциации со всеми органами власти Иркутской области, а также дать оценку действиям представителей правительства по дестабилизации работы Ассоциации и отдельных ее членов - муниципальных образований региона.
"Мы уже не первый раз слышим о конфликтах между властями Иркутской области и главами муниципальных образований. Регион стал напоминать «горячую точку», где политическое противостояние становится нормой жизни, а пострадавшей стороной - жители области. Сегодня мы видим очередной тревожный сигнал: аппарат губернатора пытается дестабилизировать работу некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области», активно вмешивается в ее деятельность. АМО Иркутской области стабильно работает уже более 20 лет. То, что происходит сегодня - это беспрецедентный случай вмешательства региональной власти в местное самоуправление. Вместо конструктивной работы - совершенно не нужное противостояние и конфликты", - отметил А. Луговой. Он назвал такие действия недопустимыми, подчеркнув, что они не способствуют стабильному развитию региона.
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2017-07-22 10:56:11