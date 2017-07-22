Пятилетний мальчик выпал из окна второго этажа в Шелеховском районе

11:11 - Иркутск. Сибирские новости - Пятилетний мальчик в поселке Баклаши Шелеховского района выпал из окна второго …

Андрей Луговой: Иркутская область стала напоминать "горячую точку", где политическое противостояние становится нормой жизни

10:56 - Москва. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета по безопасности и противодействию …

Движение автотранспорта в Иркутске будет ограничено на время проведения Международной Велоночи

10:36 - Иркутск. Сибирские новости - Ночная велосипедная экскурсия по достопримечательностям и памятным местам …

Программу по формированию современной городской среды в Иркутской области на ближайшие четыре года утвердят до 1 сентября

10:23 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области …

На Байкале стартовали экологические акции под эгидой Минприроды России

07:19 - Москва. Сибирские новости - В рамках Года экологии министерство природных ресурсов и экологии Российской …

В частном секторе Иркутска отремонтируют 110 дорог

12:07 - Иркутск. Сибирские новости - В частном секторе Иркутска в этом году будут приведены в порядок 110 дорог. …

В Иркутске в этом году отремонтируют 28 км дорог

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной …

В Иркутске после ремонта не приняли два участка дорог

11:58 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске после ремонта не приняли два участка дороги. Речь идет об улице …

Заседание суда по иску КПРФ к Заксобранию Иркутской области назначено на 3 августа

11:50 - Иркутск. Сибирские новости - Заседание Иркутского областного суда по иску КПРФ к Законодательному Собранию …

Мэру Иркутска передали список десяти самых проблемных участков дорог города

11:47 - Иркутск. Сибирские новости - Активисты Общероссийского народного фронта в Иркутске добиваются ремонта …