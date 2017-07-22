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Пятилетний мальчик выпал из окна второго этажа в Шелеховском районе

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Пятилетний мальчик в поселке Баклаши Шелеховского района выпал из окна второго этажа, облокотившись на москитную сетку. Как выяснили полицейские, мальчик находился дома с матерью. По информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, мальчик был доставлен в больницу с различными травмами, угрозы жизни ребенка нет.

Полицейские напоминают, что вся ответственность за жизнь и здоровье малолетних детей лежит на их родителях и опекунах. Чтобы обеспечить безопасность юных домочадцев, необходимо соблюдать несколько простых правил:

- ни в коем случае не оставляйте ребенка наедине с открытым окном;
- необходимо снабдить оконные ручки специальными замками, поскольку открыть створку пластикового окна сумеет даже двухлетний ребёнок;
- не надейтесь на прочность москитной сетки, которая совершенно не способна удержать вес навалившегося на нее малыша;
- ограничьте доступ детей к подоконникам, поставьте перед ними, к примеру, цветы, а стулья и табуретки уберите подальше.

Эти профилактические меры помогут вам избежать несчастного случая с вашими детьми.

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2017-07-22 11:11:15




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