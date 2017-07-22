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Движение транспорта будет ограничено на улице Петрова в Иркутске
16:15 - Иркутск. Сибирские новости - На улице Петрова в Иркутске будет ограничено движение транспорта на участке …
В Ольхонском районе одновременно работают две "плавучие поликлиники"
16:09 - Иркутск. Сибирские новости - В Ольхонском районе на этой неделе одновременно работают две «плавучие …
В библиотеке № 20 имени Евгения Евтушенко в Иркутске закончили ремонт
15:52 - Иркутск. Сибирские новости - В библиотеке № 20 имени Евгения Евтушенко в Иркутске завершен ремонт.Напомним, …
Движение по улице Лесная в Иркутске закроют на два дня
15:44 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске будет закрыто движение по улице Лесная в районе дома 103А с 08:00 …
В Свердловском округе Иркутска отремонтируют 113 лестниц из 645
12:46 - Иркутск. Сибирские новости - В Свердловском округе Иркутска в этом году планируется отремонтировать 113 …
В Иркутске ограничено движение транспорта по улице Октябрьской Революции
12:39 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске до 29 июля ограничено движение транспорта по улице Октябрьской …
Благоустройство дворов и общественных зон в Братске начнут в августе
12:32 - Братск. Сибирские новости - Благоустройство придомовых территорий и общественных зон в рамках приоритетного …
На Байкале разрешили посещать Бухту Бабушка, закрытую для туристов с 2014 года
12:21 - Иркутск. Сибирские новости - Бухта Бабушка, которая находится на территории Прибайкальского национального …
Глазковский мост в Иркутске закроют для личного транспорта до 1 сентября
12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Схема движения личного автотранспорта по Глазковскому мосту в Иркутске по …
Пятилетний мальчик выпал из окна второго этажа в Шелеховском районе
11:11 - Иркутск. Сибирские новости - Пятилетний мальчик в поселке Баклаши Шелеховского района выпал из окна второго …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в воскресенье ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter совместно с порталом для молодых специалистов Career.ru провели опрос среди студентов и выпускников 2017 года из Иркутска. Они выяснили, что более половины из них (52%) уже прошли или собираются пройти стажировку этим летом. Интересно, что три года назад доля таких ответов была на 20% меньше.
Актуально
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает в приложении Tele2 TV подписку на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». В день запуска нового раздела его пользователи смогут увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале второго этапа грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна».
ВТБ в Сибирском федеральном округе с начала 2017 года заключил порядка 80 сделок с сельхозпроизводителями Сибири на общую сумму около 3 млрд рублей.