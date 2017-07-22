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Глазковский мост в Иркутске закроют для личного транспорта до 1 сентября

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Схема движения личного автотранспорта по Глазковскому мосту в Иркутске по направлению из центра на левый берег реки Ангары изменится в период с 29 июля по 1 сентября. Движение будет осуществляться в объезд с Глазковского моста по улице Иркутской и улице набережная Иркута.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с проведением плановых дорожных работ по замене барьерного ограждения на проезжей части путепровода через железнодорожные пути, входящего в состав Глазковского моста.

Движение общественного транспорта будет осуществляться по существующей схеме.

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2017-07-22 12:12:45




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