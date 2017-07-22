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На Байкале разрешили посещать Бухту Бабушка, закрытую для туристов с 2014 года

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Иркутск. Сибирские новости - Бухта Бабушка, которая находится на территории Прибайкальского национального парка, вновь открыта для посещений. Соответствующий приказ подписал и.о. директора «Заповедного Прибайкалья» Умар Рамазанов. Напомним, доступ в бухту был запрещен с 2014 года в связи с высокой антропогенной нагрузкой.

Помимо посещения туристы теперь могут останавливаться на ночлег в одной из самых живописных бухт Байкала. Правда, в специально отведенных для этого местах. В этом году при участии волонтеров была полностью обновлена туристическая инфраструктура бухты: оборудованы 16 настилов под палаток, 15 столов, 30 скамеек, 8 лавочек и одна костровая площадка.

Специалисты «Заповедного Прибайкалья» надеются, что предпринятые меры позволят не только противодействовать разрушению почвенного покрова, но и контролировать поток туристов. Стоимость установки палатки составляет 100 руб. в сутки.

Кроме того, на посещение Прибайкальского национального парка необходимо оформить разрешение, которое можно получить в офисе «Заповедного Прибайкалья» в Иркутске, в туристическом центре «Гостевая Байкала» в поселке Сахюрта (МРС), а также в лесничествах Прибайкальского национального парка: Островном (п. Хужир), Листвянском (п. Листвянка), Прибайкальском (п. Б. Голоустное), Береговом (п. Бугульдейка), Маритуйском (п. Култук) и Еланцинском (п. Еланцы).

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2017-07-22 12:21:25




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