Движение транспорта будет ограничено на улице Петрова в Иркутске

16:15 - Иркутск. Сибирские новости - На улице Петрова в Иркутске будет ограничено движение транспорта на участке …

В Ольхонском районе одновременно работают две "плавучие поликлиники"

16:09 - Иркутск. Сибирские новости - В Ольхонском районе на этой неделе одновременно работают две «плавучие …

В библиотеке № 20 имени Евгения Евтушенко в Иркутске закончили ремонт

15:52 - Иркутск. Сибирские новости - В библиотеке № 20 имени Евгения Евтушенко в Иркутске завершен ремонт.Напомним, …

Движение по улице Лесная в Иркутске закроют на два дня

15:44 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске будет закрыто движение по улице Лесная в районе дома 103А с 08:00 …

В Свердловском округе Иркутска отремонтируют 113 лестниц из 645

12:46 - Иркутск. Сибирские новости - В Свердловском округе Иркутска в этом году планируется отремонтировать 113 …

В Иркутске ограничено движение транспорта по улице Октябрьской Революции

12:39 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске до 29 июля ограничено движение транспорта по улице Октябрьской …

Благоустройство дворов и общественных зон в Братске начнут в августе

12:32 - Братск. Сибирские новости - Благоустройство придомовых территорий и общественных зон в рамках приоритетного …

На Байкале разрешили посещать Бухту Бабушка, закрытую для туристов с 2014 года

12:21 - Иркутск. Сибирские новости - Бухта Бабушка, которая находится на территории Прибайкальского национального …

Глазковский мост в Иркутске закроют для личного транспорта до 1 сентября

12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Схема движения личного автотранспорта по Глазковскому мосту в Иркутске по …

Пятилетний мальчик выпал из окна второго этажа в Шелеховском районе

11:11 - Иркутск. Сибирские новости - Пятилетний мальчик в поселке Баклаши Шелеховского района выпал из окна второго …