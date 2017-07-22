Благоустройство дворов и общественных зон в Братске начнут в августе
Братск. Сибирские новости - Благоустройство придомовых территорий и общественных зон в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Братске планируется начать в августе. К работам приступят после поступления финансирования из вышестоящих бюджетов, которое ожидается в конце июля, сообщил и.о. председателя комитета ЖКХ Андрей Бакшеев.
В этом году в рамках проекта на территории города будут благоустроены 131 придомовая территория, а также три общественные зоны в каждом из трех районов Братска. Речь идет о зоне возле МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» в Центральном районе, территории вдоль ул. Приморской в Падунском районе и сквере на ул. Ангарстроя в Правобережном районе.
Ранее в план на 2017 год была включена другая общественная зона Правобережного района - у МБУК КДЦ «Современник». Однако, устранение замечаний к соответствующей проектно-сметной документации займет долгое время, поэтому принято решение рассмотреть проект благоустройства сквера на ул. Ангарстроя. Ранее с предложением благоустроить именно эту территорию в адрес депутатов обратился городской Совет ветеранов. Проект благоустройства сквера предполагает замену железобетонного покрытия на асфальтобетонное, установку скамеек, восстановление цветника, обрезку деревьев. Также запланированы работы по прокладыванию труб для электрических кабелей. Это позволит организовать освещение на следующих этапах благоустройства. Общая сумма затрат - более 4 млн руб.
О работах, запланированных по проекту благоустройства территории вдоль ул. Приморской, рассказал архитектор Владимир Пуляев. В этом году общая площадь территории, покрытой тротуарной плиткой составит почти 6 тыс кв. м, пандусов - 150 кв. м, площадки из мраморной крошки, рассчитанной под установку детских и спортивных площадок - 6,2 тыс. кв. м. Проект предполагает установку 30 урн и 30 лавочек. Также предусмотрена установка ограждения вдоль зоны, примыкающей к железной дороге. Озеленение газонов и посадку деревьев возьмут на себя общественники, отметил Владимир Пуляев.
Говоря о благоустройстве дворов, Андрей Бакшеев отметил, что все проекты соответствуют требованиям экспертизы. Средства на проведение необходимых работ будут переданы управляющим компаниям (УК). Также предусмотрена авансовая система в работе с УК, что позволит закупить малые формы для их последующей установки на придомовых территориях, участвующих в федеральном проекте. Андрей Бакшеев добавил, что в настоящее время управляющие компании уже заключили договоры с фирмой ООО «Мастер» (Красноярск) на приобретение малых форм.
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2017-07-22 12:32:09