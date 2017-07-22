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В Иркутске ограничено движение транспорта по улице Октябрьской Революции

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске до 29 июля ограничено движение транспорта по улице Октябрьской Революции в районе дома № 1. По информации пресс-службы мэрии, это связано со строительством кабельной линии.

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2017-07-22 12:39:14




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