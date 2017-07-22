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В Свердловском округе Иркутска отремонтируют 113 лестниц из 645

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Иркутск. Сибирские новости - В Свердловском округе Иркутска в этом году планируется отремонтировать 113 лестниц. Всего на территории округа 645 лестниц. Об этом сообщила заместитель мэра - глава Свердловского округа Иркутска Светлана Колотовкина.

В микрорайоне Юбилейный будут отремонтированы 56 объектов, в том числе лестница, ведущая к областной больнице. 11 лестниц - в микрорайоне Первомайский, 10 - в микрорайоне Университетский, 21 - на Синюшиной горе, 15 - в предместье Глазково.

Работы будут проводиться в августе и сентябре.

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2017-07-22 12:46:54




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