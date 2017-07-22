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Движение по улице Лесная в Иркутске закроют на два дня

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске будет закрыто движение по улице Лесная в районе дома 103А с 08:00 часов 28 июля до 24.00 часов 30 июля. Ограничение связано с проведением аварийных земляных работ, сообщает пресс-служба мэрии.

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2017-07-22 15:44:58




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