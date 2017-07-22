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В библиотеке № 20 имени Евгения Евтушенко в Иркутске закончили ремонт

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Иркутск. Сибирские новости - В библиотеке № 20 имени Евгения Евтушенко в Иркутске завершен ремонт.

Напомним, по поручению мэра города Дмитрия Бердникова в июне в здании была отремонтирована кровля, оборудовано второе крыльцо, покрашен фасад здания, проведена внутренняя отделка помещений. Также созданы условия для людей с ограниченными возможностями. В частности, установлены специальный подъемник для инвалидов и пандус. Дмитрий Бердников лично оценил качество проведенного ремонта.

Кроме того, название «Библиотека имени Е. Евтушенко» присвоено остановке общественного транспорта.

Библиотека № 20 ведет работу по сохранению и популяризации творчества известного поэта. Здесь размещена выставка фотографий, книг, библиографических изданий, проводятся памятные мероприятия.

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2017-07-22 15:52:30




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