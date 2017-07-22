В Ольхонском районе одновременно работают две "плавучие поликлиники"
Иркутск. Сибирские новости - В Ольхонском районе на этой неделе одновременно работают две «плавучие поликлиники». Только за три с половиной дня около 300 жителей Ольхонского района получили консультативно-диагностическую помощь. Пациентов обследуют медицинские специалисты Иркутской городской клинической больницы № 1, Иркутской районной больницы, Областной больницы № 2, Усть-Ордынской областной стоматологической поликлиники, Ольхонской районной больницы.
Для проведения полноценных медицинских осмотров задействованы подвижные флюорографическая и стоматологическая установки, передвижной диагностический комплекс, гинекологический кабинет, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Беспрецедентное количество обращений за пять лет работы специалистов «плавучей поликлиники» было зарегистрировано 21 июля в поселке Хужир. За один рабочий день врачи оказали консультативно-диагностическую помощь 120 пациентам, из них 35 - это дети. К медицинским работникам активно обращались как местные жители, так и туристы из разных регионов страны.
В пятницу пациентов принимали на базе Хужирской участковой больницы. Одновременно в учреждении работали около 20 специалистов: врачи-терапевты, педиатры, хирург, невролог, гинеколог, стоматолог, инфекционист, врач функциональной диагностики и врач УЗИ, окулист, оптометрист, отоларинголог, специалист экспресс-лаборатории, акушерка, медицинская сестра-лаборант, лаборант рентгенкабинета, медицинский регистратор.
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2017-07-22 16:09:10