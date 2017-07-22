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Движение транспорта будет ограничено на улице Петрова в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - На улице Петрова в Иркутске будет ограничено движение транспорта на участке от пересечения с улицей Вагина до пересечения с улицей Шевцова. Ограничение будет действовать с 08:00 часов 26 июля до 23:00 часов 11 августа.

По информации пресс-службы мэрии, это связано с проведением плановых земляных работ по строительству теплосети.

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2017-07-22 16:15:00




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