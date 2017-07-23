Второй этап строительства крытого скейт-парка начался в Братске

08:16 - Братск. Сибирские новости - Второй этап строительства крытого скейт-парка начался в Доме Молодежи Братска. …

Доходы бюджета Усть-Илимска за первое полугодие превысили 1 млрд рублей

08:08 - Усть-Илимск. Сибирские новости - Доходы бюджета Усть-Илимска за первое полугодие составили 1 млрд руб, …

Александр Битаров встретился с президентом «Опоры России» Александром Калининым

08:00 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров встретился …

С начала лета в Иркутской области зарегистрировано 139 ДТП с участием мототранспорта

07:54 - Иркутск. Сибирские новости - С начала лета в Иркутской области зарегистрировано 139 ДТП с участием мототранспорта, …

Иркутск 1 августа присоединится к международной акции «Час Зеленого Творчества»

06:38 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в этом году в четвертый раз пройдет Международная акция «Час …

Более сотни нетрезвых водителей задержали в пятницу в Иркутской области

05:57 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции продолжают сплошные проверки …

От гриппа в Братске планируется привить 40% населения города

05:40 - Братск. Сибирские новости - В Братске в 2017 году планируется привить от гриппа почти 95 тыс. жителей, …

В здании бывшего училища № 8 в Ангарске проведут капитальный ремонт

05:33 - Ангарск. Сибирские новости - В Ангарске заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной …

Качество ремонта дорожной сети Ангарска проверяет Упрдор «Прибайкалье»

05:20 - Ангарск. Сибирские новости - Представители ФКУ Упрдор «Прибайкалье» совместно с администрацией …

Повышенные температуры весны и лета 2017 года в Иркутской области за последние 50 лет наблюдались лишь дважды

16:38 - Иркутск. Сибирские новости - В этом году в Иркутской области повышенный температурный режим в апреле …