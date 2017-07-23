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Второй этап строительства крытого скейт-парка начался в Братске
08:16 - Братск. Сибирские новости - Второй этап строительства крытого скейт-парка начался в Доме Молодежи Братска. …
Доходы бюджета Усть-Илимска за первое полугодие превысили 1 млрд рублей
08:08 - Усть-Илимск. Сибирские новости - Доходы бюджета Усть-Илимска за первое полугодие составили 1 млрд руб, …
Александр Битаров встретился с президентом «Опоры России» Александром Калининым
08:00 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров встретился …
С начала лета в Иркутской области зарегистрировано 139 ДТП с участием мототранспорта
07:54 - Иркутск. Сибирские новости - С начала лета в Иркутской области зарегистрировано 139 ДТП с участием мототранспорта, …
Иркутск 1 августа присоединится к международной акции «Час Зеленого Творчества»
06:38 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в этом году в четвертый раз пройдет Международная акция «Час …
Более сотни нетрезвых водителей задержали в пятницу в Иркутской области
05:57 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции продолжают сплошные проверки …
От гриппа в Братске планируется привить 40% населения города
05:40 - Братск. Сибирские новости - В Братске в 2017 году планируется привить от гриппа почти 95 тыс. жителей, …
В здании бывшего училища № 8 в Ангарске проведут капитальный ремонт
05:33 - Ангарск. Сибирские новости - В Ангарске заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной …
Качество ремонта дорожной сети Ангарска проверяет Упрдор «Прибайкалье»
05:20 - Ангарск. Сибирские новости - Представители ФКУ Упрдор «Прибайкалье» совместно с администрацией …
Повышенные температуры весны и лета 2017 года в Иркутской области за последние 50 лет наблюдались лишь дважды
16:38 - Иркутск. Сибирские новости - В этом году в Иркутской области повышенный температурный режим в апреле …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в понедельник ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter совместно с порталом для молодых специалистов Career.ru провели опрос среди студентов и выпускников 2017 года из Иркутска. Они выяснили, что более половины из них (52%) уже прошли или собираются пройти стажировку этим летом. Интересно, что три года назад доля таких ответов была на 20% меньше.
Актуально
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает в приложении Tele2 TV подписку на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». В день запуска нового раздела его пользователи смогут увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале второго этапа грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна».
ВТБ в Сибирском федеральном округе с начала 2017 года заключил порядка 80 сделок с сельхозпроизводителями Сибири на общую сумму около 3 млрд рублей.