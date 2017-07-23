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Повышенные температуры весны и лета 2017 года в Иркутской области за последние 50 лет наблюдались лишь дважды

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Иркутск. Сибирские новости - В этом году в Иркутской области повышенный температурный режим в апреле - мае и аномально жаркий июнь определили необычно высокие темпы накопления тепла в вегетационный период.

Как отмечают специалисты Иркутского гидрометцентра, к середине июля накопившаяся сумма так называемых эффективных температур воздуха на 200 - 220°С, в северных районах на 150 - 180°С больше климатической нормы.

Метеорологи подчеркивают, что это огромные аномальные отклонения с повторяемостью за последние 50 лет всего 8% (два случая в 25 лет).

Это природный агрометеорологический фактор ускоренных темпов созревания зерновых, овощных, плодово-ягодных и других сельскохозяйственных культур. На сельскохозяйственных полях ранние посевы ячменя и яровой пшеницы уже достигли молочной спелости и это на 5 - 10 дней раньше среднемноголетних сроков. Ожидается, что восковая спелость зерновых начнется у ранних сроков сева уже в конце июля, к середине августа вступят в фазу восковая спелость уже около 80% посевов яровой пшеницы.

Это позволит в очень ранние сроки начать раздельную уборку.

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2017-07-23 16:38:22




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