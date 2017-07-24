Качество ремонта дорожной сети Ангарска проверяет Упрдор «Прибайкалье»
Ангарск. Сибирские новости - Представители ФКУ Упрдор «Прибайкалье» совместно с администрацией Ангарского городского округа проводят контроль качества ремонта дорожной сети Ангарска. Напомним, ремонтные работы ведутся в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации.
Образцы асфальтового покрытия для лабораторного анализа качества асфальтобетонного покрытия, толщины, определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси были взяты на улице 40 лет Победы. Результаты экспертизы физико-механических свойств будут готовы через неделю. Техническое заключение даст независимая лаборатория Упрдор «Прибайкалье». Если качество покрытия вызовет сомнение, то подрядчику придется переделывать выполненный объем работ.
Ранее пробы были взяты по улицам Московская и Ворошилова. В планах еще четыре улицы города: Ленина, Московский тракт, Коминтерна, Октябрьская.
Представитель подрядчика, который производил работы на улице 40 лет Победы, пояснил, что норма толщины покрытия согласно контракту должна составлять 7см: "Улица 40 лет Победы - первая, которую мы сделали в этом году в Ангарске. Основные работы - замена бордюрного камня и асфальтового покрытия, устройство тротуарных дорожек. По двум взятым пробам видно, что толщина слоя больше на пару сантиметров".
В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Ангарский городской округ в этом году получил 120 млн руб. На эту сумму отремонтируют 15,4 км дорог округа. В планах на следующий год - ремонт 8,7 км дорог. Сейчас идет подготовка документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в рамках этого федерального проекта. На дорожное хозяйство Ангарскому городскому округу в 2018 году планируется выделить еще 70 млн руб.
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2017-07-24 05:20:57