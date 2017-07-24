Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях понедельник, 24.07.2017, 08:17
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.93 (+58.93)
EUR 68.66 (+68.66)
10 CNY 87.08 (+87.08)
Информер праздники сегодня

В здании бывшего училища № 8 в Ангарске проведут капитальный ремонт

Версия для печати

Ангарск. Сибирские новости - В Ангарске заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания бывшего училища № 8 на улице Ленина и благоустройство прилегающей территории. Проектно-сметная документация будет готова к концу ноября, сообщает КУМИ администрации Ангарского городского округа.

После капремонта в здании разместятся дополнительные школьные помещения, вероятнее всего, муниципального учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов».

Напомним, неэксплуатируемое здание бывшего училища № 8 на улице Ленина с земельным участком площадью почти 16 тыс. кв. м передано из областной в муниципальную собственность в сентябре прошлого года. Этому событию предшествовал длительный диалога муниципалитета с правительством Иркутской области. В итоге, решением Думы АГО, муниципалитет принял в собственность имущественный комплекс, включая нежилое здание площадью 7,258 тыс. кв. м и вспомогательные помещения - склад, гараж, механическую мастерскую.

Ангарское профучилище № 8 было закрыто в 2010 году и не эксплуатировалось порядка пяти лет. При этом в АГО в ближайшие годы прогнозируется нехватка мест в образовательных учреждениях, а динамика ввода в эксплуатацию новых учебных учреждений пока отстает от потребностей. Дополнительные площади позволят создать не только необходимые места для образовательной деятельности, но и будут способствовать решению задачи перевода всех учащихся на односменный режим обучения.

Ссылки по теме:

2017-07-24 05:33:46




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!