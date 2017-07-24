В здании бывшего училища № 8 в Ангарске проведут капитальный ремонт
Ангарск. Сибирские новости - В Ангарске заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания бывшего училища № 8 на улице Ленина и благоустройство прилегающей территории. Проектно-сметная документация будет готова к концу ноября, сообщает КУМИ администрации Ангарского городского округа.
После капремонта в здании разместятся дополнительные школьные помещения, вероятнее всего, муниципального учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов».
Напомним, неэксплуатируемое здание бывшего училища № 8 на улице Ленина с земельным участком площадью почти 16 тыс. кв. м передано из областной в муниципальную собственность в сентябре прошлого года. Этому событию предшествовал длительный диалога муниципалитета с правительством Иркутской области. В итоге, решением Думы АГО, муниципалитет принял в собственность имущественный комплекс, включая нежилое здание площадью 7,258 тыс. кв. м и вспомогательные помещения - склад, гараж, механическую мастерскую.
Ангарское профучилище № 8 было закрыто в 2010 году и не эксплуатировалось порядка пяти лет. При этом в АГО в ближайшие годы прогнозируется нехватка мест в образовательных учреждениях, а динамика ввода в эксплуатацию новых учебных учреждений пока отстает от потребностей. Дополнительные площади позволят создать не только необходимые места для образовательной деятельности, но и будут способствовать решению задачи перевода всех учащихся на односменный режим обучения.
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2017-07-24 05:33:46