От гриппа в Братске планируется привить 40% населения города
Братск. Сибирские новости - В Братске в 2017 году планируется привить от гриппа почти 95 тыс. жителей, в том числе 20 тыс. детей. Об этом шла речь на заседании городского медицинского совета.
Для Братска план прививочной кампании 2017 года увеличен на 2,6% по сравнению с прошлым годом. В текущем году планируется привить 40% населения города. Дополнительно министерством здравоохранения Иркутской области направлено 25 млн руб. на проведение вакцинопрофилактики по некоторым заболеваниям, в том числе для приобретения вакцины от гриппа.
Прививочная кампания должна начаться с августа и продлится до 15 октября. Ожидается поступление вакцины в лечебные учреждения города.
"Вакцинация против гриппа является одним из немногих методов, способных эффективно предотвратить появление гриппа или же снизить риск осложнений при заражении, - сообщила главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Братске и Братском районе Светлана Кунекова. - Прививка от гриппа позволяет детям и взрослым намного быстрее избавиться от заболевания и уберечь иммунную систему от возможных дисфункций и ослабления. Особенно важно делать прививки от гриппа детям, так как даже 20% вакцинированных детей в коллективе, будь это детский сад или школа, исключают возможность эпидемии".
Ежегодную вакцинацию от гриппа рекомендуется проходить пожилым людям и детям с хроническими заболеваниями; детям старше шести месяцев и беременным женщинам, взрослым с заболеваниями легких, сердца, почек, печени, с онкологическими заболеваниями, с сахарным диабетом, с низкой сопротивляемостью иммунитета. В отдельную группу выделяются медицинский персонал и педагогические работники.
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2017-07-24 05:40:58