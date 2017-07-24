Более сотни нетрезвых водителей задержали в пятницу в Иркутской области
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции продолжают сплошные проверки на дорогах региона, направленные на предупреждение нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в нетрезвом виде.
В пятницу полицейские привлекли к административной ответственности 124 водителя. В том числе в Иркутске выявлено 25 человек, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, 10 граждан привлечены к ответственности за повторное вождение в состоянии опьянения.
В Усть-Куте 38-летний ангарчанин, находившийся за рулем автомобиля «Хово» не справился с управлением и допустил его опрокидывание. В результате травмы различной тяжести получили пассажиры грузовика - 15-летняя школьница, 18-летняя девушка и 40-летняя женщина. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян.
Еще две аварии произошли накануне в Братске. В первом случае 66-летний местный житель, двигаясь на автомобиле ВАЗ, не уступил дорогу «Митсубиси» и совершил столкновение. Выяснилось, пенсионер был нетрезв. Спустя несколько часов 38-летняя братчанка на «Тойоте-Карине» допустила боковое столкновение с «Маздой». От прохождения освидетельствования женщина отказалась.
В Тайшете перевернулся пьяный автолюбитель на «Тойоте-Королла».
В Черемхово, отказавшийся от медосвидетельствования 37-летний водитель, управлявший автомашиной «Мазда 6», не справился с управлением и врезался в дерево. Еще один 30-летний нетрезвый «гонщик» на «Ниссан-Вингроад» столкнулся со световой опорой в Свирске.
Ежесуточно для осуществления безопасности дорожного движения в области задействуется более 200 экипажей дорожно-патрульной службы.
Полиция напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. руб. с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет.
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2017-07-24 05:57:48