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Более сотни нетрезвых водителей задержали в пятницу в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции продолжают сплошные проверки на дорогах региона, направленные на предупреждение нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в нетрезвом виде.

В пятницу полицейские привлекли к административной ответственности 124 водителя. В том числе в Иркутске выявлено 25 человек, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, 10 граждан привлечены к ответственности за повторное вождение в состоянии опьянения.

В Усть-Куте 38-летний ангарчанин, находившийся за рулем автомобиля «Хово» не справился с управлением и допустил его опрокидывание. В результате травмы различной тяжести получили пассажиры грузовика - 15-летняя школьница, 18-летняя девушка и 40-летняя женщина. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян.

Еще две аварии произошли накануне в Братске. В первом случае 66-летний местный житель, двигаясь на автомобиле ВАЗ, не уступил дорогу «Митсубиси» и совершил столкновение. Выяснилось, пенсионер был нетрезв. Спустя несколько часов 38-летняя братчанка на «Тойоте-Карине» допустила боковое столкновение с «Маздой». От прохождения освидетельствования женщина отказалась.

В Тайшете перевернулся пьяный автолюбитель на «Тойоте-Королла».

В Черемхово, отказавшийся от медосвидетельствования 37-летний водитель, управлявший автомашиной «Мазда 6», не справился с управлением и врезался в дерево. Еще один 30-летний нетрезвый «гонщик» на «Ниссан-Вингроад» столкнулся со световой опорой в Свирске.

Ежесуточно для осуществления безопасности дорожного движения в области задействуется более 200 экипажей дорожно-патрульной службы.

Полиция напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. руб. с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет.

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2017-07-24 05:57:48




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