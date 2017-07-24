Иркутск 1 августа присоединится к международной акции «Час Зеленого Творчества»
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в этом году в четвертый раз пройдет Международная акция «Час Зеленого Творчества». Мероприятие стартует 1 августа в 13:00 по местному времени и за сутки облетит планету по всем часовым поясам.
В разных точках мира, 1 августа, в 13:00 по местному времени, творческие люди всех национальностей и возрастов объединятся и проведут в своих городах и странах мероприятия, призванные показать, как изменить экологическую ситуацию на планете к лучшему. Таким образом, из-за разницы во времени «Час Зеленого творчества» пройдет за сутки по всей Земле.
В Иркутске «Час Зеленого Творчества» начнется на курорте «Ангара». Группа творческих людей, среди которых архитекторы, дизайнеры, художники, модельеры, мастера народных ремесел из разных городов России приедут на Международный форум-фестиваль эко-творчества «Байкал. Точка возврата».
С 2014 по 2016 год акция объединила около 5 тыс. человек из 10 стран. Участники прошлого года из города Верхняя Тура Свердловской области один час рассказывали на городской радиостанции о проблемах окружающей среды, чередуя свои сообщения со стихами и песнями о бережном отношении к природе. Производители эко-чая из Иркутска провели этот час в тайге, собирая лекарственные травы. Участники из Финляндии отказались от употребления пластика и полиэтилена до вечера.
Люди со всей планеты в этот день проводили мастер-классы по изготовлению эко-косметики, сажали деревья и ухаживал за посадками, приводили в свой дом на экскурсию гостей, чтобы поделиться опытом использования альтернативной электроэнергии, а кто-то просто пробыл час в тишине, выключив телефон, телевизор и электроприборы. Фотоотчеты акций, реализованных участниками, выложены в группах «Час зелёного творчества».
Символом акции «Час Зеленого Творчества» является Байкальский ангел Арюна (в переводе с бурятского - чистейшая), путешествующая по всей планете и пробуждающая творческую энергию людей.
Чтобы присоединиться к акции с собственной эко-идеей, нужно оставить заявку на сайте Eco-idea. Также о своем желании принять участие в акции можно написать на адрес aruna_baikal@mail.ru.
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2017-07-24 06:38:43