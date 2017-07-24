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С начала лета в Иркутской области зарегистрировано 139 ДТП с участием мототранспорта

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Иркутск. Сибирские новости - С начала лета в Иркутской области зарегистрировано 139 ДТП с участием мототранспорта, в которых 161 человек получил травмы различной степени тяжести и 10 погибло. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Так, с наступлением туристического сезона на дорогах острова Ольхон, привлекающего сотни отдыхающих, традиционно появляется множество двухколесных транспортных средств и квадроциклов, водители которых зачастую пренебрежительно относятся к соблюдению ПДД и нередко становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий.

В летний период сотрудники специальной роты ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» проводят регулярные рейдовые профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта на территории Ольхонского района.

В ходе проведения рейдов дорожные полицейские практически ежедневно выявляют нетрезвых водителей мотоциклов, скутеров и квадроциклов, которые привлекаются к строгой административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ.

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2017-07-24 07:54:44




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