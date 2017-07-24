Александр Битаров встретился с президентом «Опоры России» Александром Калининым
Иркутск. Сибирские новости - Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров встретился с президентом общероссийской общественной организации «Опора России» Александром Калининым по вопросам сотрудничества с правительством региона. На встрече также присутствовали заместитель председателя правительства Руслан Болотов, министр экономического развития области Евгений Орачевский, член правления «Опоры России», депутат Думы Иркутска Александр Якубовский.
В своем приветственном слове глава правительства отметил, что региональное отделение «Опоры России» защищает интересы бизнеса, «теребит власть». «Люди не просиживают штаны, а продвигают интересы бизнеса, защищают их», - считает А. Битаров. Говоря о цели своего визита в Иркутскую область, А. Калинин отметил, что малый бизнес региона мог бы быть более активным. «В Иркутской области «Опора России» усилила свои позиции. Главная наша задача - инвестиции в региональную экономику, нам нужно вывести из тени бизнес, увести его от нелегальных схем. Я вижу, что в Иркутской области наметились серьезные точки роста: например, заметными темпами развивается туризм», - добавил президент «Опоры России».
В свою очередь А. Битаров подчеркнул: Иркутская область готова поддерживать инициативу бизнеса и заинтересована в сотрудничестве с ним.
Министр экономического развития Е. Орчевский рассказал об инструментах поддержки предпринимательства. Так, в Иркутской области создан Фонд микрокредитования, Фонд развития промышленности, Корпорация развития и т.д. Вместе с тем А. Битаров отметил, что существующие инструменты могли бы более действенно работать. Также Е. Орачевский отметил, что регион не доволен 80-м местом в инвестиционном рейтинге Агентства стратегический инициатив: это не соответствует действительности. Он предложил А. Калинину участвовать в процессе оценки регионов.
Также президент «Опоры России» поинтересовался, как идет процесс газификации Иркутской области. А. Битаров отметил, что несмотря на достигнутые договоренности между президентом России Владимиром Путиным и главой региона Сергеем Левченко, никаких существенных изменений по этой части не произошло. «Нам никак не удается пододвинуть по срокам прокладку трубы до Саянска. В планах «Газпрома» мы только за 2022 годом. Он заинтересован в промышленном потреблении газа, но наши, например, энергетики не хотят переходить с дешевого угля на дорогой газ», - отметил председатель правительства.
Также А. Калинин сообщил, что предприниматели жалуются на высокие цены на авиабилеты между Москвой и Иркутском. Он отметил, что «Опора России» будет настаивать на увеличении субсидирования региональных авиакомпаний для полетов по России. «Я знаю, что Улан-Удэ будет сотрудничать с лоукостером «Победа». Может быть, вы тоже рассмотрите такую возможность», - обратился А. Калинин к представителям регионального правительства. А. Битаров отметил, что власти подумают над данным предложением. Он также добавил, что регион в свою очередь поддерживает местных авиаперевозчиков, предоставляя им субсидии.
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2017-07-24 08:00:33