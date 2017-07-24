Доходы бюджета Усть-Илимска за первое полугодие превысили 1 млрд рублей
Усть-Илимск. Сибирские новости - Доходы бюджета Усть-Илимска за первое полугодие составили 1 млрд руб, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 324 млн руб.
Основной удельный вес в поступлении налоговых доходов составил налог на доходы физических лиц - 180,5 млн руб., неналоговых доходов - доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 40 млн руб.
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составил 31,3%.
Основная сумма поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов приходится на субвенции - 660 млн руб.
Расходы бюджета за первое полугодие составили 1,1 млрд руб., из них 820,6 млн руб. направлено муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели.
В отчетном периоде обеспечена своевременно и в полном объеме выплата заработной платы с начислениями работникам казенных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
Обязательства по социальным выплатам населению и предоставлению мер социальной поддержки гражданам, относящимся к льготным категориям, по состоянию на первое полугодие 2017 года исполнены в полном объеме.
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2017-07-24 08:08:56