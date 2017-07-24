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На депутатское кресло в Думе Иркутска пока претендует один человек

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Иркутск. Сибирские новости - Документы на участие в довыборах депутата Думы Иркутска по одномандатному избирательному округу № 16 пока подал всего один человек. Это кандидат от КПРФ Иван Донской. Как следует из документов Избирательной комиссии Иркутской области, И. Донской - временно неработающий. Ему 33 года. В 2015 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права.

Напомним, довыборы в Думу города состоятся в единый день голосования 10 сентября года в связи с тем, что депутат от этого округа Владимир Новожилов был избран в 2016 году в Законодательное Собрание Иркутской области.

Известно, что «Единая Россия» выдвинет члена регионального штаба Общероссийского народного фронта Валерию Кошечкину. Кроме того, партконференции по выдвижению своих представителей на этих выборах провели «Справедливая Россия», ЛДПР, «Гражданская Платформа», «Казачья партия России».

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2017-07-24 10:32:54




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