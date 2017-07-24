Шашисты из Иркутской области успешно выступили на всероссийском турнире

16:13 - Иркутск. Сибирские новости - Шашисты из Иркутской области успешно выступили на всероссийском турнире …

Конфликт между мэрами и правительством: мнения экспертов

12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Минувшая неделя в Иркутской области завершилась уже ставшим привычным делом …

На реализацию госпрограмм Иркутской области на 1 июля направлено 56 млрд рублей

12:01 - Иркутск. Сибирские новости - На реализацию государственных программ и подпрограмм Иркутской области по …

И.о. председателя комитета экономики администрации Иркутска Юлия Ашуркова покидает свой пост

11:54 - Иркутск. Сибирские новости - Исполняющая обязанности заместителя мэра - председателя комитета экономики …

Все соцвыплаты с 1 февраля 2018 года проиндексируют на фактическую инфляцию

11:48 - Москва. Сибирские новости - Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин 18 июля выступил на парламентских …

А. Сулейменов проверяет ход подготовки к зиме в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах

11:32 - Иркутск. Сибирские новости - Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур …

Более 1,5 тыс. человек приняли участие в «РУСАЛ ФестивAL Вело» в Иркутске

11:18 - Иркутск. Сибирские новости - Первая Иркутская Международная Велоночь - экскурсионная прогулка по городским …

В этом году завершится реконструкция Покровской развязки

11:06 - Иркутск. Сибирские новости - В этом году завершится реконструкция Покровской развязки. К четвертому этапу …

Двойное убийство произошло на охоте в одном из районов Иркутской области

10:58 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» …

На депутатское кресло в Думе Иркутска пока претендует один человек

10:32 - Иркутск. Сибирские новости - Документы на участие в довыборах депутата Думы Иркутска по одномандатному …