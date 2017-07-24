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Двойное убийство произошло на охоте в одном из районов Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» выясняют обстоятельства двойного убийства, произошедшего на реке Кута.

Полицейские установили, что вечером 23 июля 62-летний мужчина со своим сыном на лодке с подвесным мотором в условиях густого тумана двигались вниз по течению реки Кута в сторону деревни Янталь. Внезапно они заметили на воде медведя, переплывающего реку. Чтобы отпугнуть зверя и предотвратить возможное столкновение с ним, мужчина, не заглушив двигатель и не прекращая движение лодки, открыл огонь по цели из нарезного оружия. Произведя несколько выстрелов, стрелявший заметил в тумане встречную моторную лодку с тремя мужчинами на борту, один из которых подавал руками предупреждающие знаки. Причалив к ней, отец с сыном обнаружили, что двое из пассажиров лодки убиты, а один легко ранен. Известно, что все участники происшествия - жители деревни Янталь. Возраст погибших 46 и 56 лет, раненого - 44 года.

Когда в полицию района поступила информация о случившемся, на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Раненому, который от госпитализации отказался, была своевременно оказана необходимая медицинская помощь.

Следственным отделом СУ СКР по Иркутской области по городу Усть-Кут возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый в двойном убийстве мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

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2017-07-24 10:58:21




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