В этом году завершится реконструкция Покровской развязки
Иркутск. Сибирские новости - В этом году завершится реконструкция Покровской развязки. К четвертому этапу реконструкции дорожники приступили в мае этого года. По контракту окончание строительства намечено на 30 октября. Об этом доложили мэру Иркутска Дмитрию Бердникову в ходе выездного совещания по ремонту дорожных магистралей.
Тем не менее, подрядчик ООО «СоюзСтрой» готов досрочно сдать объект, если позволят погодные условия. В рамках четвертого этапа будет построен дополнительный проезд под Иннокентьевским мостом с обустройством съездов, проведено переустройство участка проезда от ул. Сурнова до ул. Рабочего Штаба и съезда в направлении ул. Сурнова до ул. Рабочего Штаба, а также устройство 9-ти примыканий. Общая площадь асфальтобетонного покрытия проездов и примыканий составит 20,743 тыс. кв. м, общая протяженность полотна - 2,4 тыс. м. Будет также выполнено сопутствующее благоустройство прилегающей территории. В целом проект исключает опасные повороты, пересечения встречных потоков, а также двустороннее движение на узких дорогах.
До 1 сентября 2017 года завершится реконструкция Маратовского кольца. Проведенные работы позволят увеличить проходимость машин на 50%.
"По проекту удлиняется «петля», которая идет с улицы Рабочего штаба, машины будут поворачивать направо, то есть не будет пересечения полос. А на въезде с улицы Баррикад будет организовано четыре полосы движения, - отметил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский. - По старому кольцу будет ездить только общественный транспорт. Это позволит упорядочить движение на Маратовском кольце".
На его реконструкцию будет затрачено около 25 млн руб.
Д. Бердников вместе с представителями общественного контроля также проверили проводимые работы на улицах 1-я Советская и Ширямова. На первом объекте ремонт дорожного полотна ведется от пересечения с улицей Ширямова и до пересечения с улицей Красноярской. Проектом предусмотрено расширение полос движения, замена тротуаров. Завершить работы подрядчик должен 15 августа. На улице Ширямова ведется устранение замечаний, сделанных экспертами и представителями общественности. На этой автомагитстрали было заменено около 20 тыс. кв. м дорожного полотна.
"Хочу отметить, что сегодня становится доброй традицией то, что представители общественности следят за качеством проводимых работ, и подрядчики к этому привыкают. Это очень понятная и нужная практика, поэтому будем ее продолжать", - подчеркнул глава областного центра.
"Каждый может поучаствовать в таких проверках, - отмерил представитель общественного контроля Денис Гук. - Сегодня многие замечают, что есть оперативная реакция на наши посты в соцсетях: большие участки дорог переделывают, потому что люди говорят, что это было выполнено некачественно".
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2017-07-24 11:06:48