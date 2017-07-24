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Более 1,5 тыс. человек приняли участие в «РУСАЛ ФестивAL Вело» в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Первая Иркутская Международная Велоночь - экскурсионная прогулка по городским достопримечательностям - состоялась 22 июля. По данным организаторов, в общей сложности в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек. Среди них были как иркутяне, так и гости города. Специально для участия в акции приехали жители Братска и Шелехова, а также Москвы и других городов России.

Отличительная особенность велофестиваля - его формат, предусматривающий несколько остановок по всему маршруту. На остановках участники слушали лекции о городской истории и архитектуре. Особое внимание было уделено дому архитектора Павлова на улице Российской, набережной Ангары, Крестовоздвиженской церкви. Об этих и других памятных местах участникам прогулки рассказали доцент РУДН и МГЛУ Марина Авдонина, профессор ИГУ Вадим Шахеров, профессор Миланского Политехнического института Алессандро ДеМагистрис, профессор Университета Вероны Стефано Алоэ, президент Международной Академии Велоночи, историк-урбанист Сергей Никитин.

Ранее Велоночь с большим успехом проходила в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и в европейских городах. В этом году при поддержке РУСАЛа проект расширил свою географию: помимо Иркутска, Велоночи пройдут в Красноярске и Ереване. Учитывая, насколько успешной оказалась экскурсия в Иркутске, организаторы не исключают, что акция повторится в следующем году, а затем будет проходить регулярно.

Велоночь в Иркутске стала очередным событием масштабной социально-культурной программы «РУСАЛ ФестивAL». Ранее в ее рамках в Шелехове прошли гастроли Школы-студии МХАТ и состоялось лазерное шоу «Alхимия света». Основная задача «РУСАЛ ФестивAL» - формирование интересного досуга, знакомство жителей регионов с новинками театра и кино, популяризация здорового образа жизни.

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2017-07-24 11:18:08




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