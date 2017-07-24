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А. Сулейменов проверяет ход подготовки к зиме в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов находится в рабочей поездке в Усть-Кутском районе. Цель визита - проверка подготовки муниципального образования к осенне-зимнему периоду. В Усть-Кутском районе министр посетит несколько действующих теплоисточников, а также стройплощадку котельной на щепе в п. Бирюсинка.

В настоящее время в Усть-Кутском районе к зиме подготовлено 39% водозаборов, 40% электрических сетей и 46% жилищного фонда. Такой же показатель по тепловым, канализационным и водопроводным сетям. Заменено 22% ветхих теплосетей, 18% водопроводных и 100% канализационных. После поездки по Усть-Кутскому району А. Сулейменов отправится в Казачинско-Ленский район. «В п. Магистральный министр планирует осмотреть центральную котельную, водозабор и очистные сооружения. В этом же населенном пункте состоится прием граждан по личным вопросам», - сообщает пресс-служба министерства.

В п. Улькан А. Сулейменов посетит промбазу ООО «Магистраль-Транзит», где будет обсуждаться вопрос возможности разработки и внедрения инвестпроекта по изменению схемы теплоснабжения поселка. Также в Улькане запланирован осмотр центральной котельной, водозабора и очистных сооружений. В Казачинско-Ленском районе, по данным на 15 июля, к отопительному сезону подготовлено 42% котельных, 50% водозаборов, 42% жилищного фонда, 32% тепловых сетей, 30% водопроводных и канализационных сетей.

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2017-07-24 11:32:14




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