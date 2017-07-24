Все соцвыплаты с 1 февраля 2018 года проиндексируют на фактическую инфляцию
Москва. Сибирские новости - Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин 18 июля выступил на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов.
М. Топилин напомнил, что ранее были приняты решения, которые предусматривают индексацию всех социальных выплат в соответствии с уровнем фактической инфляции за предыдущий год. «С 1 февраля 2018 года выплаты, которые предусмотрены для семей с детьми, для различных льготных категорий в виде ежемесячных денежных выплат, это касается и пенсий неработающим гражданам - это все автоматически будет индексироваться на фактическую инфляцию», - заявил М. Топилин.
По его словам, расходы по данным направлениям предусматриваются в проекте федерального бюджета и в соответствующих бюджетных проектировках. «Новый механизм обеспечивает защиту от возможных снижений реальных доходов, что является ключевой задачей», - цитирует М. Топилина пресс-служба федерального министерства. Он особо отметил, что все публичные обязательства, которые предусмотрены действующим законодательством, сохраняются. «Каких-либо изменений мы не предусматриваем, - добавил он. - Налогов и всех поступлений достаточно, чтобы обеспечивать публичные обязательства».
Также глава министерства выделил вопрос выполнения «майских» указов президента России, прежде всего, по повышению заработных плат отдельных категорий работников бюджетной сферы. «Мы предусматриваем все необходимые ресурсы, которые потребуются для того, чтобы исполнить с начала 2018 года показатели, предусмотренные указами, - заявил он. - Это достаточно серьезные финансовые ресурсы, и я хотел бы обратить внимание на то, что в регионах тоже такая работа ведется».
Еще один акцент министр сделал на проблеме приближения минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного населения. «Мы надеемся, что в ходе бюджетного цикла за эту трехлетку нам удастся этот вопрос окончательно решить», - добавил М. Топилин.
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2017-07-24 11:48:59