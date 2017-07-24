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И.о. председателя комитета экономики администрации Иркутска Юлия Ашуркова покидает свой пост

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Исполняющая обязанности заместителя мэра - председателя комитета экономики администрации Иркутска Юлия Ашуркова покидает городскую мэрию. Понедельник - ее последний рабочий день в администрации областного центра. Об этом у себя на странице в Facebook сообщил бывший заместитель председателя комитета экономики администрации Иркутска, начальник департамента развития предпринимательства и потребительского рынка Евгений Семёнов. Напомним, он покинул администрацию еще в конце июня.

«Юлия Ашуркова уходит в отпуск, после которого уволится по собственному желанию через месяц. За это время будет определен новый руководитель», - прокомментировали «Сибирским новостям» информацию в пресс-службе администрации города.

Отметим, что в мае полномочия заместителя мэра - председателя комитета экономики администрации Иркутска по собственному желанию сложил Руслан Ким.

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2017-07-24 11:54:18




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