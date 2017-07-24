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Шашисты из Иркутской области успешно выступили на всероссийском турнире
16:13 - Иркутск. Сибирские новости - Шашисты из Иркутской области успешно выступили на всероссийском турнире …
Конфликт между мэрами и правительством: мнения экспертов
12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Минувшая неделя в Иркутской области завершилась уже ставшим привычным делом …
На реализацию госпрограмм Иркутской области на 1 июля направлено 56 млрд рублей
12:01 - Иркутск. Сибирские новости - На реализацию государственных программ и подпрограмм Иркутской области по …
И.о. председателя комитета экономики администрации Иркутска Юлия Ашуркова покидает свой пост
11:54 - Иркутск. Сибирские новости - Исполняющая обязанности заместителя мэра - председателя комитета экономики …
Все соцвыплаты с 1 февраля 2018 года проиндексируют на фактическую инфляцию
11:48 - Москва. Сибирские новости - Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин 18 июля выступил на парламентских …
А. Сулейменов проверяет ход подготовки к зиме в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах
11:32 - Иркутск. Сибирские новости - Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур …
Более 1,5 тыс. человек приняли участие в «РУСАЛ ФестивAL Вело» в Иркутске
11:18 - Иркутск. Сибирские новости - Первая Иркутская Международная Велоночь - экскурсионная прогулка по городским …
В этом году завершится реконструкция Покровской развязки
11:06 - Иркутск. Сибирские новости - В этом году завершится реконструкция Покровской развязки. К четвертому этапу …
Двойное убийство произошло на охоте в одном из районов Иркутской области
10:58 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» …
На депутатское кресло в Думе Иркутска пока претендует один человек
10:32 - Иркутск. Сибирские новости - Документы на участие в довыборах депутата Думы Иркутска по одномандатному …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, по западу и югу в отдельных районах сильные дожди, в селеопасных районах очень сильные дожди, грозы, град, в верхнеленских районах без осадков, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter совместно с порталом для молодых специалистов Career.ru провели опрос среди студентов и выпускников 2017 года из Иркутска. Они выяснили, что более половины из них (52%) уже прошли или собираются пройти стажировку этим летом. Интересно, что три года назад доля таких ответов была на 20% меньше.
Актуально
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает в приложении Tele2 TV подписку на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». В день запуска нового раздела его пользователи смогут увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале второго этапа грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна».
ВТБ в Сибирском федеральном округе с начала 2017 года заключил порядка 80 сделок с сельхозпроизводителями Сибири на общую сумму около 3 млрд рублей.