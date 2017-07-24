На реализацию госпрограмм Иркутской области на 1 июля направлено 56 млрд рублей
Иркутск. Сибирские новости - На реализацию государственных программ и подпрограмм Иркутской области по состоянию на 1 июля направлено 55,989 млрд руб., что составляет 44% от годового плана. Всего на реализацию госпрограмм в этом году запланировано выделить 127,274 млрд руб., сообщается в документах регионального министерства финансов.
С начала года по программе «Развитие образования» израсходовано 18,121 млрд руб. (53,4% от плана), на нужды здравоохранения направлено 11,77 млрд руб. (44,7%), на социальную поддержку населения - 10,401 млрд руб. (47,8%). На реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» направлено 447,584 млн руб. (34,5%), «Развитие культуры» - 701,708 млн руб. (37,1%), «Труд и занятость» - 616 млн руб. (43%), «Доступное жилье» - 1,314 млрд руб. (31,5%).
На нужды ЖКХ по состоянию на 1 июля израсходовано 1,778 млрд руб. (28%), на развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений - 1,939 млрд руб. (20,7%), развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия - 2,334 млрд руб. (49,6%).
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2017-07-24 12:01:29