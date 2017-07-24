Конфликт между мэрами и правительством: мнения экспертов

Иркутск. Сибирские новости - Минувшая неделя в Иркутской области завершилась уже ставшим привычным делом политическим скандалом. Между мэрами и правительством по новой вспыхнул конфликт.



Напомним, в Ассоциации муниципальных образований Иркутской области заявили о срыве конструктивного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, дестабилизацию Ассоциации в целом и отдельных органов местного самоуправления. В этом они обвинили заместителя губернатора - руководитель аппарата губернатора и правительства Дмитрия Чернышева.



В связи с этим члены Ассоциации обратились к председателю Законодательного Собрания Сергею Брилке. Его просят взять под личный контроль вопросы взаимодействия Ассоциации со всеми региональными органами власти, а также дать оценку действиям представителей правительства по дестабилизации работы Ассоциации и отдельных ее членов.



«Сибирские новости» решили узнать, какой видится ситуация для политологов и политиков, и как они оценивают данный факт.



По мнению политолога, доцента кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ Сергея Шмидта, у конфликта мэров и правительства Иркутской области множество причин, включая личностно-психологические. Последнее обстоятельство делает конфликт трудноразрешимым, если не просто неразрешимым. Степень взаимного неприятия между рядом мэров с одной стороны, а с другой - губернатора и отдельных лиц из его окружения слишком велики.



«У меня создается впечатление, сформированное из разных источников, что отдельные влиятельные лица из окружения губернатора предпочли отказаться вообще от какой-либо конструктивной работы. И потому, чем быстрее губернатор «выйдет из окружения», тем будет лучше для области в целом. Мэры все-таки выбраны гражданами, включая и мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, пусть и не выбранного напрямую, пусть и победившего в своем округе с, мягко говоря, непрезентабельным количеством голосов. А чиновничье окружение губернатора гражданами не выбиралось, поэтому в виртуальном конфликте легитимностей правда на стороне мэров», - считает эксперт.



По его словам, нынешний виток конфликта связан не только с давними (по сути ставшими системными) попытками областных властей сменить власть в Ассоциации муниципальных образований. С. Шмидт отмечает, что речь идет о «свержении» председателя Ассоциации, мэра Черемхово Вадима Семёнова и понижении влияния Д. Бердникова. «Это также связано и с решением Верховного суда по вопросу Пуляева (Геннадий Пуляев - бывший мэр Вихоревки - прим. ред.). Решение полностью устраивает губернаторскую сторону, оно с торжеством и помпой подавалось в прогубернаторских СМИ. И, разумеется, это решение (законность и, наверное, логичность которого я совершенно не оспариваю) лишний раз напомнило мэрам о высокой степени их беззащитности перед вызовами губернаторского гнева. Отпор мэров (дело вкуса называть его наступлением или контрнаступлением) с учетом демарша Боровского (Олег Боровский - мэр Саянска - прим. ред.) получился если не провальным, то неудачным», - добавил политолог.



Однако, по его словам, выявился факт того, что мэр Саянска, которого прочили на место В. Семенова в Ассоциации и из которого подручными информационными средствами «лепили» образ «правильного прогубернаторского мэра», принимает участие в явно не дружественных к губернатору встречах-совещаниях мэров и даже дозволяет недружественным к губернатору мэрам пользоваться своим факсимиле. И это отнимает уже у губернаторской стороны некоторое количество очков.



«У меня нет ощущения, что этот конфликт может быть исчерпан по модели игры с нулевой суммой: то есть либо с уходом губернатора Сергея Левченко, либо со сносом ряда наиболее активных мэров. Все не так запущено. Допускаю, что обуздание губернатором своего прыткого окружения (включая, кстати, чиновников, занимающихся информационным обеспечением работы областной администрации) или умеренная реформа кадрового состава этого окружения могут послужить делу - политическому миру на иркутской земле», - заключил С. Шмидт.



Генеральный директор Центра коммуникационных технологий «ACTOR» Дмитрий Еловский считает, что данный конфликт не может быть исчерпан в силу общей конфигурации элит в регионе. «Есть масса факторов, которые будут всегда разогревать конфликт, и почти нет факторов, работающих на его охлаждение. Фактор партийной принадлежности работает на конфликт: губернатор из одной партии, мэры и большая часть Законодательного Собрания - из другой. Фактор разных ветвей власти тоже работает на обострение: законодательная власть должна вести себя независимо по отношению к исполнительной, а мэры всегда будут воевать с областью за бюджет и налоговые доходы», - отмечает эксперт.



Кроме того, по его словам, не обошлось и без фактора предстоящих в 2018 году выборов в Законодательное Собрание: от того, кто будет контролировать депутатский корпус, зависит будущая конфигурация элит. Однако при всем этом, считает Д. Еловский, такие конфликты и есть политика. «Они благотворно влияют на жизнь избирателей, как бы нас долгие годы ни пытались убедить в обратном. Губернатор под давлением не может позволить себе расслабиться, он должен постоянно работать на интересы региона, чтобы не потерять поддержку избирателей. Мэры под давлением тоже не могут себе позволить спустя рукава относиться к своим обязанностям, чтобы не пойти по стопам главы Вихоревки. Депутаты, атакуя губернаторскую команду, вынуждены при этом следить за своей репутацией, активнее работать с избирателями, иначе можно получить на округе сильного конкурента с поддержкой административного и бюджетного ресурса. В итоге все при деле, все работают. Это в интересах избирателя», - резюмировал эксперт.



Политтехнолог, директор консалтингового агентства «Город» Мария Минчева считает, что данное обращение мэров является продолжением неоконченного конфликта по разделению полномочий между муниципалитетами и регионом. «Как говорится в пословице, если говорят, что дело не в деньгах, а в принципе, значит, дело все-таки в деньгах. В Иркутской области сложилась, на мой взгляд, довольно сильная команда мэров. И Бердников, и Серебренников, и Семенов, являются сильными мэрами, с большим опытом, собственными богатыми связями в Москве и полным пониманием того, как управлять городом», - подчеркнула М. Минчева.



По ее словам, как федеральная, так и региональная тенденции к централизации полномочий и финансов в Иркутской области может не сработать. Это связано не только с масштабами территории, но спецификой региона. «Согласитесь, что Братск сильно отличается от Черемхово, и эти города должны управляться по-разному. Поэтому, на мой взгляд, негодование мэров понятно, и оно накануне президентских выборов может сыграть с Левченко плохую шутку. За результаты выборов будет отвечать, прежде всего, он. И мэры, наверняка, об этом знают», - добавила эксперт.



Напомним, случившееся в свою очередь уже прокомментировали как председатель Законодательного Собрания С. Брилка, так и В. Семёнов. По мнению С. Брилки, информация, изложенная в открытом письме Ассоциации, вызывает серьезную обеспокоенность. «Сейчас очень ответственное время - в городах и районах должны идти работы по воплощению в жизнь всех планов, которые предусмотрены областным бюджетом 2017 года. И для достижения эффективного результата сейчас как никогда важно объединить усилия, а не вступать в политические баталии с целью дестабилизировать ситуацию. Нам всем отвечать перед людьми, которые ждут не междоусобных войн, а новых школ и больниц», - заявил спикер областного парламента.



Что касается В. Семёнова, то для него сложившаяся ситуация, по его словам, «смешна, глупа, абсурдна». «Чиновники правительства Иркутской области затеяли непонятную игру, целью которой, очевидно, является дестабилизация работы Ассоциации, а также смена ее руководства. И все потому, что кому-то не нравится мэр Черемхово как политик и руководитель, а также некая самостоятельность и независимость во взглядах ряда других членов ассоциации. Мы будем продолжать свою деятельность, несмотря на то, что кому-то это не нравится», - заявил председатель Ассоциации.



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2017-07-24 12:12:58