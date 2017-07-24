Шашисты из Иркутской области успешно выступили на всероссийском турнире
Иркутск. Сибирские новости - Шашисты из Иркутской области успешно выступили на всероссийском турнире по русским шашкам «Кубок Байкала», который прошел в Улан-Удэ с 18 по 21 июля. Участие в соревнованиях приняли более 100 участников из Бурятии, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской и Московской областей.
В копилке сборной команды Иркутской области пять медалей, из них одна золотая, две серебренные и две бронзовые. В Высшей лиге (соревнования среди гроссмейстеров, мастеров спорта и КМС) в молниеносной программе третье место занял Дмитрий Никифоров из Иркутска. В этой же программе Мария Озонова из Аларского района заняла второе место, сообщает пресс-служба областного минспорта.
В Первой лиге (соревнования среди КМС, спортсменов с 1 разрядом и ниже) в классической программе среди мужчин победителем стал Александр Богданов из Осинского района, Тимур Бухашеев из Аларского района занял третье место. Анастасия Буржатова из поселка Новонукутский стала второй среди женщин. Иркутянин Павел Чугунов на этом турнире выполнил норматив мастера спорта.
«Состав участников на этом турнире был очень серьезным. В Высшей лиге играли четыре гроссмейстера из Крыма, Якутии, Екатеринбурга и Улан-Удэ. Для других спортсменов была хорошая возможность поучиться у мастеров, посмотреть на их игру, набраться опыта, а где-то и помериться силами. Для иркутских шашистов эти соревнования стали хорошей подготовкой к предстоящему чемпионату России, который пройдет в сентябре в Сочи», - рассказал руководитель Федерации шашек Иркутской области Николай Маркович.
Ссылки по теме:
- Соревнования по шахматам и шашкам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Иркутске
2017-07-24 16:13:21