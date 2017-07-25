Размер средней ежемесячной помощи по соцконтрактам в Иркутской области сократился почти на 1,5 тыс. рублей
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за второй квартал текущего года управлениями социальной защиты населения заключено 316 социальных контрактов с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации, на общую сумму более 9,7 млн руб. С учетом всех членов семей социальным контрактом охвачены 1,347 тыс. человек. Это составляет 22,4% от общего числа граждан, получивших государственную социальную помощь.
С семьями, имеющими детей до 16 лет, заключено 297 социальных контрактов (94% от общего числа заключенных контрактов). Средний размер ежемесячной помощи на основании контракта составляет 5,642 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что за указанный период среднедушевой доход семей увеличился в среднем в два раза, у восьми семей увеличился доход от трудовой деятельности. У 71 семьи увеличились натуральные поступления из личного подсобного хозяйства, пять человек прошли профессиональную переподготовку.
Еще 11 семей стали индивидуальными предпринимателями. 52 семьи (16% от общего числа семей) преодолели трудную жизненную ситуацию, связанную с низкими доходами, вышли из категории малоимущих семей.
Напомним, в 2016 году в регионе было заключено 443 соцконтракта на общую сумму 16,1 млн руб. Тогда средний размер ежемесячной помощи составлял 7,03 тыс. руб.
За прошлый год по итогам оконченных соцконтрактов среднедушевой доход семей увеличился в среднем в 1,9 раз. У 58 семей увеличился доход от трудовой деятельности, у 266 семей увеличились натуральные поступления из личного подсобного хозяйства, 14 человек прошли профподготовку, 50 человек начали заниматься предпринимательством. Преодолели трудную жизненную ситуацию, связанную с низкими доходами семьи, вышли из категории малоимущих 258 семей (58% от общего количества).
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2017-07-25 06:38:40