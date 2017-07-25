Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 25.07.2017, 09:24
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.66 (+59.66)
EUR 69.47 (+69.47)
10 CNY 88.37 (+88.37)
Информер праздники сегодня

В Иркутске изъято более 3,5 тысяч литров контрафактного алкоголя

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Правобережном округе Иркутска выявлен нелегальный склад алкогольной продукции. Из хозяйственной постройки полицейские изъяли канистры с концентратом для приготовления раствора для наружного применения, а также готовую алкогольную продукцию различных наименований, оклеенную поддельными федеральными специальными акцизными марками. Всего изъято около 3,6 тыс. литров нелегального алкоголя.

Полицейскими задержан 59-летний местный житель, который проверяется на причастность к организации противоправной деятельности. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следственные органы отдела полиции № 6 МУ МВД России «Иркутское» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 327.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Образцы изъятой спиртосодержащей и алкогольной продукции направлены на исследование для определения опасности жизни и здоровья потребителей.

Всего в Иркутской области с начала года из незаконного оборота изъято свыше 500 тыс. литров спиртосодержащей продукции.

Ссылки по теме:

2017-07-25 08:08:24




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!