Жизнь горожан в России в этом году должна стать комфортнее на 42 млрд рублей
Иркутск. Сибирские новости - В Краснодаре прошел общероссийский форум «Городская среда», посвященный вопросам благоустройства городской среды, общественных пространств городов страны. Иркутскую область представили председатель Законодательного Собрания региона Сергей Брилка, председатель комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Ирина Синцова, мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
В работе форума приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень, главы исполнительных и законодательных органов власти российских регионов.
В рамках форума «Городская среда» была организована работа четырех дискуссионных площадок, а также состоялось пленарное заседание. В обсуждении приняли участие более 1 тыс. человек.
Как пояснил С. Брилка, главной темой форума стали промежуточные итоги и рабочие моменты реализации федерального проекта «Городская среда», который инициировала и курирует партия «Единая Россия». Только в этом году планируется обустроить 12 тыс. дворов и 2,5 тыс. общественных территорий, в том числе парков и скверов. На создание комфортной городской среды из федерального бюджета в 2017 году выделено 20 млрд руб. С учетом софинансирования из региональных и местных бюджетов на проекты по благоустройству будет направлено более 42 млрд руб.
Проект планируется реализовать с 2017 по 2022 годы. Спикер также напомнил, что Иркутская область получила 452 млн руб., из областного бюджета добавлено еще 223 млн руб., объем софинансирования из местных бюджетов составил 81 млн руб. По результатам реализации проектов в этом году на федеральном уровне будут оценивать каждый регион - насколько он готов участвовать в программах в последующие пять лет. Существует минимум работ, которые нужно выполнять в каждом дворе: освещение, установка урн и скамеек, асфальтирование дороги, по желанию местных жителей во дворах также могут быть оборудованы детские и спортивные площадки, автопарковки, места для выгула собак и другое.
Непременное условие - участие самих людей в процессе благоустройства, например, жители могут всем домом выйти на субботник, чтобы подготовить двор к работам. «Сегодня состояние дворовых территорий многоквартирных домов затрагивает интересы огромного количества людей по всей стране. Мы должны понимать, что никогда прежде такие большие суммы не выделялись на формирование комфортной городской среды в муниципалитетах регионов, очень важно эффективно скоординировать работу между органами федеральной, региональной и местной власти для реализации комплексных проектов. К каждому двору, к каждому общественному пространству, где проходят работы, нужно подойти по-хозяйски. Тогда будет результат», - цитирует С. Брилку пресс-служба Заксобрания.
Важность общественного контроля на всех этапах реализации проектов подчеркнул в своем выступлении и Д. Медведев. Он сообщил, что минэкономразвития и минстрою России поручено подготовить Стратегию развития городов России на период до 2025 года. Кроме того, он добавил, что в 2018 году планируется сохранить текущий уровень госрасходов на развитие городской среды и предусмотреть эту статью расходов в трехлетнем бюджете. Также он отметил необходимость утверждения стандартов качества городской среды, решения вопросов подготовки специалистов в территориях, важность долгосрочной государственной поддержки данной сферы.
Д. Медведев обратил внимание участников форума на то, что при формировании комфортной городской среды крайне важно учитывать и состояние исторических центров. В частности, он высказался в пользу внедрения единого дизайн-кода для исторических центров российских городов. В ходе работы дискуссионных площадок обсудили современные подходы к вовлечению жителей и бизнеса в реализацию проектов городского благоустройства, возможности комплексного благоустройства жилых районов и существующие при этом ограничения, специфику малых городов при реализации проектов, создание системы мониторинга качества городской среды каждого муниципального образования, а также рассмотрели лучшие примеры облагораживания городской среды.
«На одной из площадок обсуждалась тема, почему сегодня зачастую можно увидеть пустующие дворы и детские площадки, на которых не играют дети, что нужно людям от городских пространств. Конечно, это, в первую очередь, безопасность и разнообразие, современность, комфорт и экологичность», - поделилась И. Синцова. Она также рассказала, что уже в 2017 году проводится конкурс «Лучшая детская спортивная и игровая площадка России», рамках которого будут определены лучший двор по комплексному благоустройству, лучшая игровая и лучшая спортивная площадки.
Его итоги будут подведены в ноябре. Озвученные участниками форума предложения касались совершенствования законодательства, процедуры принятия решений о благоустройстве междворовых территорий, закрепления за собственниками зданий ответственность за благоустройство территорий. По итогам обсуждения была принята резолюция. Работа над итоговой резолюцией форума будет завершена в течение двух недель.
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2017-07-25 08:36:21