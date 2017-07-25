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В Иркутской области за нарушение правил пожарной безопасности оштрафованы более 2,6 тыс. человек

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Иркутск. Сибирские новости - Звонки с сообщениями о нарушениях требований особого противопожарного режима регулярно поступают в управление надзорной деятельности, а также на единый телефон доверия со всех районов Иркутской области. Только за прошедшую неделю составлено 48 протоколов об административных правонарушениях.

«Подобные нарушения требований пожарной безопасности фиксируются ежедневно на территории региона. За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения 11 раз реагировали на возгорания мусора и бесхозных строений, предотвращая пожары», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Всего с начала пожароопасного периода государственные инспекторы по пожарному надзору к административной ответственности привлекли 689 правонарушителей, в отношении 324 граждан проводятся административные расследования. Сотрудники полиции и лесники составили 1,955 тыс. протоколов за нарушения в лесах.

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2017-07-25 08:39:15




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