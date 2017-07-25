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Железная дорога с осени запускает билеты новой формы

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Новая форма железнодорожных билетов содержит перечень гарантированных в поездке услуг в виде пиктограмм, которые отображают информацию о доступных в поездке гарантированных услугах.

Информация на билете стала более наглядной и понятной: указывается, оборудован ли вагон кондиционером (в сезон с 26 мая по 4 сентября) и биотуалетом, предоставляется ли пассажиру комплект постельного белья или питания.

Пиктограммы также указывают, имеется ли в вагоне возможность провоза мелких домашних животных (для классов обслуживания, в которых провоз животных возможен без выкупа целого купе) и др.

Печать пиктограмм о наличии гарантированных услуг на электронных билетах планируется начать осенью 2017 года.

Также изменен формат печати информации, размещаемой на бланке проездного документа: выделены жирным шрифтом наиболее важные параметры перевозки, указываются полные наименования станций, добавлена строка даты и времени прибытия пассажира по местному времени, а также информация о времени нахождения пассажира в пути.

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2017-07-25 08:42:30




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