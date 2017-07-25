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За сутки в Иркутской области ликвидировано два лесных пожара на общей площади 23 тыс. га

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Иркутск. Сибирские новости - За минувшие сутки, 24 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано два пожара на общей площади 23 тыс. га, оба в Катангском районе. В локализованном состоянии на утро 25 июля перешел один очаг площадью 440 га, покрытых лесом, и 1,11 тыс. га нелесных территорий, находящихся в Нижнеилимском районе.

На землях лесного фонда действовало восемь пожаров, шесть из которых вновь зарегистрированные, на общей площади 113 га, покрытых лесом, и 351 га редколесья. В Усть-Кустком районе зафиксировано три таких очага, в Катангском - два, в Бодайбинском, Нукутском и Киренском районах - по одному.

В зоне постоянного космического наблюдения находятся 10 пожаров, все в Катангском районе. Общая площадь этих возгораний составляет 2,094 тыс. лесных гектаров и 10 тыс. нелесных гектаров.

Для тушения лесных пожаров 24 июля было задействовано 90 человек, в том числе 35 пожарных-десантников, а также 17 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг, доставку личного состава и грузов вели самолет Ан-2, два CESSNA-172, один Як-18, два вертолета Ми-8. Общий налет авиационной техники составил 25 часов 45 минут.
В понедельник, 24 июля, инспекторы госпожнадзора составили 12 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 29 должностных лиц, а также 655 граждан на общую сумму 2,251 млн руб., возбуждено 324 административных расследования.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный V класс пожарной опасности прогнозируется в Киренском и Катангском районах. IV класс - в Казачинско-Ленском, Мамско-Чуйском и Усть-Илимском районах. III класс - в Усть-Кутском, Нижнеилимском, Чунском, Жигаловском, Тайшетском, Нижнеудинском, Нукутском, Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском и Ольхонском районах.

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2017-07-25 08:47:35




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