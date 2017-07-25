Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 25.07.2017, 09:24
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.66 (+59.66)
EUR 69.47 (+69.47)
10 CNY 88.37 (+88.37)
Информер праздники сегодня

Новую коллекцию лилий и флоксов редких российских сортов представят на выставке в Иркутске

Фото: Сибновости
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 15-летний юбилей отметит выставка лилий и садовых многолетников.

Основу юбилейной экспозиции составит новая коллекция лилий и флоксов редких российских сортов.

Также будут представлены дельфиниумы, лилейники, астильбы, гелениумы, садовые розы и другие цветы, способные хорошо зимовать в сибирских садах.

Кроме того, цветоводы представят коллекции растений для тенистого сада и альпинария.

Для всех желающих организаторы устроят мастер-классы и консультации по выращиванию садовых растений и уходу за ними.

Выставка откроется 1 августа в 13:00 и продлится до 4 августа. Организатор - клуб цветоводов «Радуга».

Ссылки по теме:

2017-07-25 08:54:56




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!