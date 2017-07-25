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В Усть-Илимске и районе выявлено 75 новых случаев ВИЧ-инфекции

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Усть-Илимск. Сибирские новости - За 6 месяцев 2017 года в Усть-Илимске и районе зафиксировано 75 новых случаев ВИЧ-инфекции. За 2016 год в районе было зафиксировано 164 случая.

На сегодня в Усть-Илимске и Усть-Илимском районе сложилась неблагополучная ситуация по ВИЧ-инфекции. По пораженности этим заболеванием город и район среди других административных единиц Иркутской области занимает 12 место. С 2014 года территория активно вступает в «генерализованную стадию».

Значительный рост заболеваемости произошел в 2016 году - количество выявленных случаев за годы выросло в 2,3 раза (164 случая против 71).

Среди инфицированных мужчин выявляется значительно больше, чем женщин: 37 и 19 человек соответственно. Половой путь передачи превалирует - 41,2%; наркотическим путем заразилось 38,2%.

Также произошло смещение общего числа больных с ВИЧ-инфекцией в старшие возрастные группы. В возрастной структуре преобладают лица в возрасте от 30 до 39 лет - это 57,1% от всех случаев заражения; 20 - 29 лет - 17,9%, старше 40 лет - 25%. В начале эпидемии заболеваемость преимущественно регистрировалась в возрастных группах от 20 до 30 лет.

Увеличивается и число работающих среди инфицированных, в этом году их выявлено 41,4%, неработающих - 55,2%.
Сотрудники СПИД-центра напоминают, что наблюдаться у врача-инфекциониста необходимо не менее 2 раз в год и строго соблюдать все его рекомендации. Необходимо проходить углубленное обследование для того, чтобы своевременно выявить заражение и приступить к необходимой терапии.

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2017-07-25 08:56:56




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