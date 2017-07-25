О судьбе дочери декабриста Волконского расскажут на выставке «Бедная Нелли»

09:07 - Иркутск. Сибирские новости - В Доме-музее С. Г. Волконского на выставке «Бедная Нелли» расскажут …

Спортсмены Иркутской области взяли шесть медалей на всероссийских соревнованиях по велоспорту

09:02 - Иркутск. Сибирские новости - Шесть медалей завоевали спортсмены Иркутской области на всероссийских соревнованиях …

В Усть-Илимске и районе выявлено 75 новых случаев ВИЧ-инфекции

08:56 - Усть-Илимск. Сибирские новости - За 6 месяцев 2017 года в Усть-Илимске и районе зафиксировано 75 новых …

Новую коллекцию лилий и флоксов редких российских сортов представят на выставке в Иркутске

08:54 - Иркутск. Сибирские новости - В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 15-летний юбилей …

За сутки в Иркутской области ликвидировано два лесных пожара на общей площади 23 тыс. га

08:47 - Иркутск. Сибирские новости - За минувшие сутки, 24 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области …

Железная дорога с осени запускает билеты новой формы

08:42 - Иркутск. Сибирские новости - Новая форма железнодорожных билетов содержит перечень гарантированных в …

В Иркутской области за нарушение правил пожарной безопасности оштрафованы более 2,6 тыс. человек

08:39 - Иркутск. Сибирские новости - Звонки с сообщениями о нарушениях требований особого противопожарного режима …

Жизнь горожан в России в этом году должна стать комфортнее на 42 млрд рублей

08:36 - Иркутск. Сибирские новости - В Краснодаре прошел общероссийский форум «Городская среда», …

В Иркутске изъято более 3,5 тысяч литров контрафактного алкоголя

08:08 - Иркутск. Сибирские новости - В Правобережном округе Иркутска выявлен нелегальный склад алкогольной продукции. …

Размер средней ежемесячной помощи по соцконтрактам в Иркутской области сократился почти на 1,5 тыс. рублей

06:38 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за второй квартал текущего года управлениями социальной …