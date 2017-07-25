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О судьбе дочери декабриста Волконского расскажут на выставке «Бедная Нелли»
09:07 - Иркутск. Сибирские новости - В Доме-музее С. Г. Волконского на выставке «Бедная Нелли» расскажут …
Спортсмены Иркутской области взяли шесть медалей на всероссийских соревнованиях по велоспорту
09:02 - Иркутск. Сибирские новости - Шесть медалей завоевали спортсмены Иркутской области на всероссийских соревнованиях …
В Усть-Илимске и районе выявлено 75 новых случаев ВИЧ-инфекции
08:56 - Усть-Илимск. Сибирские новости - За 6 месяцев 2017 года в Усть-Илимске и районе зафиксировано 75 новых …
Новую коллекцию лилий и флоксов редких российских сортов представят на выставке в Иркутске
08:54 - Иркутск. Сибирские новости - В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 15-летний юбилей …
За сутки в Иркутской области ликвидировано два лесных пожара на общей площади 23 тыс. га
08:47 - Иркутск. Сибирские новости - За минувшие сутки, 24 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области …
Железная дорога с осени запускает билеты новой формы
08:42 - Иркутск. Сибирские новости - Новая форма железнодорожных билетов содержит перечень гарантированных в …
В Иркутской области за нарушение правил пожарной безопасности оштрафованы более 2,6 тыс. человек
08:39 - Иркутск. Сибирские новости - Звонки с сообщениями о нарушениях требований особого противопожарного режима …
Жизнь горожан в России в этом году должна стать комфортнее на 42 млрд рублей
08:36 - Иркутск. Сибирские новости - В Краснодаре прошел общероссийский форум «Городская среда», …
В Иркутске изъято более 3,5 тысяч литров контрафактного алкоголя
08:08 - Иркутск. Сибирские новости - В Правобережном округе Иркутска выявлен нелегальный склад алкогольной продукции. …
Размер средней ежемесячной помощи по соцконтрактам в Иркутской области сократился почти на 1,5 тыс. рублей
06:38 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за второй квартал текущего года управлениями социальной …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, по западу и югу в отдельных районах сильные дожди, в селеопасных районах очень сильные дожди, грозы, град, в верхнеленских районах без осадков, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter совместно с порталом для молодых специалистов Career.ru провели опрос среди студентов и выпускников 2017 года из Иркутска. Они выяснили, что более половины из них (52%) уже прошли или собираются пройти стажировку этим летом. Интересно, что три года назад доля таких ответов была на 20% меньше.
Актуально
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Пресс-релиз
ВТБ в I полугодии 2017 года предоставил предприятиям Приангарья 56 банковских гарантий общим объемом 1,1 млрд рублей. Объем гарантий вырос на 80% по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает в приложении Tele2 TV подписку на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». В день запуска нового раздела его пользователи смогут увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале второго этапа грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна».