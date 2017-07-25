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Спортсмены Иркутской области взяли шесть медалей на всероссийских соревнованиях по велоспорту

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Иркутск. Сибирские новости - Шесть медалей завоевали спортсмены Иркутской области на всероссийских соревнованиях по велоспорту.

На чемпионате и первенстве России в командной гонке завоевано пять наград. В первенстве на дистанции 25 км сборная Иркутской области в составе усольчанок Ксении Шамановой, Валерии Никоноровой, Анастасии Полатовой и шелеховчанки Александры Мамоновой заняла второе место. В чемпионате на 50 км Анастасия Пляскина из Шелехова в составе объединенной сборной с командой Забайкальского края завоевала золотую медаль. Соревнования проходили с 21 по 22 июля в Воронеже.

На первенстве России в индивидуальной гонке на 20 км серебряным призером стал Сергей Борушко из Шелехова. Этот результат обеспечил Сергею место в стартовом составе сборной страны на первенстве Европы, которое пройдет со 2 по 6 августа в Дании. Первенство России проходило с 20 по 23 июля в Уфе.

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2017-07-25 09:02:05




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