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О судьбе дочери декабриста Волконского расскажут на выставке «Бедная Нелли»

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Иркутск. Сибирские новости - В Доме-музее С. Г. Волконского на выставке «Бедная Нелли» расскажут о судьбе дочери декабриста Елене Сергеевне Волконской, известной под именем Нелли.

Среди экспонатов выставки: личные вещи и фотографии Нелли, людей из ее ближайшего окружения.

На открытие выставки приедут потомки семьи Волконских: князь Александр Петрович Волконский (Париж) и Андрей Сергеевич Кочубей (Нью-Йорк).

Открытие состоится 27 июля в 15:00 в Доме-музее С. Г. Волконского. Проработает выставка до конца этого года.

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2017-07-25 09:07:00




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