Завершился первый этап реконструкции шелеховского стадиона «Металлург»
Шелехов. Сибирские новости - В Шелехове завершился первый этап реконструкции городского стадиона «Металлург». По периметру поля заменено ограждение, установлены новые вместительные трибуны для зрителей, оборудованы места для спортивных судей и жюри, установлены четыре мощные световые мачты. Стоимость работ составила 11,5 млн руб. Деньги на ремонт выделила компания РУСАЛ.
"Стадион «Металлург» является социально значимым объектом Шелехова. Здесь регулярно проходят не только спортивные соревнования, но и общегородские праздники. Важно, чтобы он имел хорошее оснащение, был удобным для спортсменов, зрителей и других участников мероприятий", - рассказал инициатор проекта, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода Олег Буц.
Оценить новый вид стадиона шелеховчане смогли 15 июля, на празднике в честь Дня города и Дня металлурга. На поле прошла основная концертная программа и лазерное шоу «ALхимия света», состоялся запуск салюта. В сентябре, с началом сезона, обновленный стадион примет первые спортивные соревнования.
Ремонт «Металлурга» продолжится и в 2018 году. На стадионе появится футбольное поле с искусственным газоном, по кругу будут оборудованы беговые синтетические дорожки. На эти цели планируется дополнительно выделить около 20 млн руб.
После реконструкции стадион сможет пройти профессиональную сертификацию и принимать турниры федерального и мирового уровня.
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2017-07-25 10:56:15