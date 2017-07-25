В вузах Иркутска завершается приемная кампания
Иркутск. Сибирские новости - Завершается приемная кампания во всех вузах Иркутска. Уже на следующей неделе будут изданы приказы со списками первых поступивших в университеты набора 2017 года. В преддверии предстоящих зачислений, мы решили напомнить о сроках и порядке поступления.
Для поступающих по результатам ЕГЭ на бюджетные места очной и очно-заочной формы обучения программ бакалавриата и специалитета прием документов все всех вузах заканчивается 26 июля. Прием заявлений о согласии на зачисление на основные конкурсные места в первой «волне» осуществляется до 1 августа включительно по всем университетам.
Второй этап приема заявлений о согласии на зачисление завершается 6 августа, в ИрГУПСе последняя «волна» зачисления - 11 августа.
Все, кто не прошел на бюджетные места или не успел предоставить документы, могут подать заявление по очной и очно-заочной формам на места с оплатой стоимости обучения, при наличии всех необходимых результатов ЕГЭ, в ИГУ - до 29 августа; БГУ - до 22 августа; ИрНИТУ - на места в рамках контрольных цифр приема до 14:00 9 августа, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг до 1 декабря; ИрГУПС - до 2 сентября; ИрГАУ - до 15 сентября.
Для выпускников колледжей, желающих обучаться на местах с полным возмещением затрат на очной или бюджетных местах на заочной форме обучения в ИГУ, предусмотрены иные сроки. Так, до 14 августа необходимо предоставить документы лицам, поступающим на направление «Журналистика», и до 16 августа всем остальным.
Также для всех вузов обязателен необходимый для поступления перечень документов - удостоверение личности, документ об образовании (оригинал или копия), СНИЛС, шесть фотографий, заявление на поступление, медицинская справка по форме 086, согласие на зачисление, согласие на обработку персональных данных.
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2017-07-25 11:02:49