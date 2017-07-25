Подача горячей воды в домах Вихоревки возобновится не раньше середины августа

16:28 - Иркутск. Сибирские новости - В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области …

Движение автотранспорта на улице Франк-Каменецкого в Иркутске будет ограничено

16:25 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях канализации …

В Иркутской области началась заготовка кормов

11:53 - Иркутск. Сибирские новости - Сельхозтоваропроизводители Иркутской области заготовили 52,5 тыс. тонн грубых …

Благотворительный забег «Достигая цели!» состоится в Иркутске

11:51 - Иркутск. Сибирские новости - Благотворительный забег «Достигая цели!» состоится в Иркутске …

Иркутская таможня в первом полугодии обеспечила перечисление платежей на сумму около 5 млрд рублей

11:49 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская таможня в первом полугодии обеспечила перечисление платежей на …

Банк России отозвал иск к Тельмамской ГЭС об оферте акционерам Иркутскэнерго

11:29 - Иркутск. Сибирские новости - Арбитражный суд Иркутской области прекратил производство по иску Банка России, …

Строительство нового полигона ТБО в Черемховском районе начнется в августе

11:21 - Иркутск. Сибирские новости - Темпы работ по строительству мусоросортировочной и мусороперегрузочных станций …

Бережливое производство сэкономит ВСЖД 20 млн рублей

11:09 - Иркутск. Сибирские новости - ВСЖД планирует сэкономить порядка 20 млн руб. в этом году за счет внедрения …

В вузах Иркутска завершается приемная кампания

11:02 - Иркутск. Сибирские новости - Завершается приемная кампания во всех вузах Иркутска. Уже на следующей неделе …

Завершился первый этап реконструкции шелеховского стадиона «Металлург»

10:56 - Шелехов. Сибирские новости - В Шелехове завершился первый этап реконструкции городского стадиона «Металлург». …