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Бережливое производство сэкономит ВСЖД 20 млн рублей

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Иркутск. Сибирские новости - ВСЖД планирует сэкономить порядка 20 млн руб. в этом году за счет внедрения проекта «Бережливое производство».

На предприятиях магистрали уже внедряются более 128 проектов с ожидаемым эффектом 13 млн руб., из них 23% будет направлено на мотивацию членов рабочих групп, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Напомним, Восточно-Сибирская железная дорога стала участником программы «Бережливое производство» в 2010 году. Сейчас в создании инструментов бережливого производства задействованы все структурные подразделения магистрали, участвующие в перевозочном процессе. По итогам дорожных конкурсов только за три года поощрено более 600 человек, предложивших и реализовавших технологии бережливого производства. Премиальный фонд составил 6,3 млн руб.

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2017-07-25 11:09:40




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