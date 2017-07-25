Строительство нового полигона ТБО в Черемховском районе начнется в августе

Иркутск. Сибирские новости - Темпы работ по строительству мусоросортировочной и мусороперегрузочных станций в Ольхонском районе, а также полигона твердо-бытовых отходов в поселке Михайловка Черемховского района оценил вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров. Средства на строительство этих объектов предусмотрены в областном бюджете 2017 года.



Согласно федеральному законодательству, полный переход на новую схему обращения с коммунальными отходами, предусматривающую выбор региональных операторов, должен произойти в регионах до 1 января 2019 года. В рамках реализации данной политики в сфере обращения с отходами в Иркутской области запланировано строительство ряда мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций.



Из областного бюджета в этом году выделено 3,8 млн руб. на проектно-изыскательские работы по строительству сортировочной станции в местности Имел-Кутул Ольхонского района. Строительство же будет вестись в 2018 - 2020 годах. Перегрузочные станции появятся в деревне Куреть и поселке Бугульдейка Ольхонского района, проектные работы также будут выполнены в этом году.



Как рассказал заместитель мэра района Анатолий Брагин, конкурсы на поиск подрядных организаций уже объявлены. В Имел-Кутуле и сейчас в ручном режиме ведется частичная сортировка мусора, который сюда привозится со всего района. Строительство современной станции позволит автоматизировать процесс и сократить транспортные расходы на вывоз вторсырья.



Вместе с тем, заметил А. Брагин, дополнительной проработки требуют вопросы дальнейшей эффективной эксплуатации объектов, а также организации логистики. Например, сейчас предполагается, что с Курети и Бугульдейки мусор будет привозиться в Имел-Кутул, то есть не вывозиться дальше от Байкала, а наоборот возвращаться. Логичнее было бы вывозить мусор с Ольхонского района на полигон, который планировалось построить в поселке Баяндай. Однако там возникли сложности с получением инженерно-гидрологического обоснования. Данные вопросы находятся на контроле Кузьмы Алдарова, а также были поставлены перед региональным министерством природных ресурсов.



Другой объект - новый полигон ТБО в поселке Михайловка Черемховского района. Его строительство общей стоимостью 189 млн руб. рассчитано на три года. В 2017 году выделено финансирование в объеме около 58 млн руб., в том числе 38 млн руб. поступили из федерального бюджета, 18 млн - из областного бюджета и 1,7 млн - из местного бюджета. Уже заключен муниципальный контракт на проведение строительного контроля, планируется, что основные работы стартуют в первых числах августа, сообщает пресс-служба Заксобрания.



«Начало строительства данного объекта - это значимое и долгожданное событие. Сейчас в районе нет ни одного подобного сооружения, отвечающего всем санитарным нормам и требованиям, мусор вывозится на свалки», - рассказал Кузьма Алдаров. При этом отметил, что строящийся полигон удовлетворит потребности только половины района. Часть территории, так называемая таежная, начиная от поселка Голуметь, будет по-прежнему нуждаться в современном, оборудованном объекте для вывоза мусора. Эта тема, а также ряд других вопросов, поставленных муниципальными образованиями, станут предметом работы парламентариев при дальнейшей реализации программы.



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2017-07-25 11:21:29