Иркутская таможня в первом полугодии обеспечила перечисление платежей на сумму около 5 млрд рублей
Иркутск. Сибирские новости - Иркутская таможня в первом полугодии обеспечила перечисление платежей на сумму около 5 мдрд руб. Это составляет 14,2% от общего количества перечисленных платежей Сибирского таможенного управления.
Внешнеторговые взаимоотношения были установлены с 89 странами (в тот же период 2016 года - с 79). Значительно возросло число партнером, участвующих в импортных отношения, - с 39 в прошлом году до 62 в этом. В экспортных операциях участвовали партнеры из 80 стран против 75 в прошлом году. Наиболее крупными странами-контрагентами в экспортных операциях являлись: Китай, Япония, США, Турция, Швейцария; в импортных - Украина, Китай, Австралия, США, Ямайка.
Иркутская область является экспортно-ориентированным регионом: за январь - июнь 2017 года на долю экспортных операций пришлось 84%, импортных - 16%. В целом, физический объем внешнеторгового оборота в регионе деятельности Иркутской таможни составил 7,086 млн тонн (41,1% объема товарооборота СТУ), в том числе экспорта - 6,179 млн тонн, импорта - 907 тыс. тонн.
В стоимостном выражении внешнеторговый оборот Иркутской таможни составил $2,861 млрд, в том числе по экспорту $2,416 млрд, импорту - $445 млн.
В товарной структуре экспортных операций удельный вес экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий составил 53%, металлов и изделий из них - 35%, машиностроительной продукции - 7% , продукции химической промышленности - 2%.
В структуре импортных операций удельный вес продукции химической промышленности составил 64%, машиностроительной продукции - 24%, минеральных продуктов - 4% , металлов и изделий из них - 5%.
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2017-07-25 11:49:06