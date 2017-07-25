Благотворительный забег «Достигая цели!» состоится в Иркутске

Фото: Ростелеком

Иркутск. Сибирские новости - Благотворительный забег «Достигая цели!» состоится в Иркутске 5 августа на стадионе «Локомотив-2» (ул. Норильская, 1). Мероприятие посвящено празднованию Дня железнодорожника.



Организаторы забега: Восточно-Сибирская железная дорога и Благотворительный фонд «Дети Байкала» совместно с управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Иркутска.



К участию приглашаются все желающие. Все средства от участия в забеге будут перечислены в Благотворительный фонд «Дети Байкала» для помощи ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Свердловского района Иркутска».



Забег будет проведен на трех дистанциях:



500 м - любители бега от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет, от 15 до 17 лет;

1520 м - любители бега старше 18 лет;

5 км - любители бега старше 18 лет.

Для участия необходимо заполнить заявку (ее можно скачать по ссылке: http://admirk.ru/Pages/Blagotvoritel'nyi--zabeg-«Dostigaya-celi!»-sostoitsya-v-Irkutske.aspx) и направить по адресу: rzdrun@mail.ru.

2017-07-25 11:51:42