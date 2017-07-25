В Иркутской области началась заготовка кормов
Иркутск. Сибирские новости - Сельхозтоваропроизводители Иркутской области заготовили 52,5 тыс. тонн грубых и сочных кормов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков в ходе рабочей поездки в Боханский район. Аграрии по состоянию на 25 июля заготовили 21,8 тыс. тонн сена, 20,6 тыс. тонн сенажа и 10,1 тыс. тонн силоса.
"Всего на зимний стойловый период 2017 - 2018 года планируется заготовить на одну условную голову не менее 23 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов", - отметил И. Сумароков.
Также под урожай будущего года подготовлено 208,4 тыс. га чистых паров, или 83% от плана.
Сельхозтоваропроизводители провели химпрополку посевов зерновых культур на площади 254,2 тыс. га, обработку против болезней и вредителей на площади 125,2 тыс. га.
В рамках рабочей поездки министр посетил открывшуюся семейную животноводческую ферму в д. Калашниково Боханского района. Как рассказал глава крестьянского (фермерского) хозяйства Дмитрий Пашков, хозяйство было создано в 2009 году. В 2016 году получена грантовая поддержка на создание и развитие семейной животноводческой фермы в размере 10 млн руб. С участием средств гранта проведена капитальная реконструкция здания молочной фермы с молочным блоком и выгульным двором. Ферма оснащена современным технологическим оборудованием для доения, кормления и поения крупного рогатого скота. Для расширения кормовой базы часть средств гранта была направлена на приобретение сельхозтехники для кормозаготовки. В рамках реализации проекта предусмотрено создание дополнительно четырех рабочих мест.
"Грантовая поддержка на создание и развитие семейных животноводческих ферм крайне важна, поскольку в нашей области много ферм заброшено, и это шанс для их восстановления, - отметил И. Сумароков. - В 2017 году будет восстановлено и построено 11 ферм, мы планируем не снижать темпы и в дальнейшем".
Ссылки по теме:
- На стационарном посту «Рубеж» в Слюдянке за пять месяцев выявлено 250 тонн кормов без документов
- Заготовка кормов в Иркутской области близится к завершению
- Фонд «Прибайкалье» просит помощи в заготовке кормов для животных Большереченского лесничества
- Заготовка кормов в некоторых районах Иркутской области не превышает 5 - 10% от плана
2017-07-25 11:53:58