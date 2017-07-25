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Движение автотранспорта на улице Франк-Каменецкого в Иркутске будет ограничено

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Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях канализации в Иркутске с 29 по 31 июля будет ограничено движение автотранспорта по улице Франк-Каменецкого в районе домов № 21 и № 23.

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2017-07-25 16:25:12




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