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Подача горячей воды в домах Вихоревки возобновится не раньше середины августа
16:28 - Иркутск. Сибирские новости - В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области …
Движение автотранспорта на улице Франк-Каменецкого в Иркутске будет ограничено
16:25 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях канализации …
В Иркутской области началась заготовка кормов
11:53 - Иркутск. Сибирские новости - Сельхозтоваропроизводители Иркутской области заготовили 52,5 тыс. тонн грубых …
Благотворительный забег «Достигая цели!» состоится в Иркутске
11:51 - Иркутск. Сибирские новости - Благотворительный забег «Достигая цели!» состоится в Иркутске …
Иркутская таможня в первом полугодии обеспечила перечисление платежей на сумму около 5 млрд рублей
11:49 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская таможня в первом полугодии обеспечила перечисление платежей на …
Банк России отозвал иск к Тельмамской ГЭС об оферте акционерам Иркутскэнерго
11:29 - Иркутск. Сибирские новости - Арбитражный суд Иркутской области прекратил производство по иску Банка России, …
Строительство нового полигона ТБО в Черемховском районе начнется в августе
11:21 - Иркутск. Сибирские новости - Темпы работ по строительству мусоросортировочной и мусороперегрузочных станций …
Бережливое производство сэкономит ВСЖД 20 млн рублей
11:09 - Иркутск. Сибирские новости - ВСЖД планирует сэкономить порядка 20 млн руб. в этом году за счет внедрения …
В вузах Иркутска завершается приемная кампания
11:02 - Иркутск. Сибирские новости - Завершается приемная кампания во всех вузах Иркутска. Уже на следующей неделе …
Завершился первый этап реконструкции шелеховского стадиона «Металлург»
10:56 - Шелехов. Сибирские новости - В Шелехове завершился первый этап реконструкции городского стадиона «Металлург». …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter совместно с порталом для молодых специалистов Career.ru провели опрос среди студентов и выпускников 2017 года из Иркутска. Они выяснили, что более половины из них (52%) уже прошли или собираются пройти стажировку этим летом. Интересно, что три года назад доля таких ответов была на 20% меньше.
Актуально
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Пресс-релиз
ВТБ в I полугодии 2017 года предоставил предприятиям Приангарья 56 банковских гарантий общим объемом 1,1 млрд рублей. Объем гарантий вырос на 80% по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает в приложении Tele2 TV подписку на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». В день запуска нового раздела его пользователи смогут увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале второго этапа грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна».