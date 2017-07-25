Подача горячей воды в домах Вихоревки возобновится не раньше середины августа

Иркутск. Сибирские новости - В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области прошло очередное совещание по подготовке к зиме коммунального комплекса Вихоревского городского поселения. О состоянии дел на ремонте котельных и мерах, принятых для ускорения хода работ, заместителю министра Александру Барнакову доложил замдиректора областного государственного казенного учреждения «Центр энергоресурсосбережения» Сергей Сварич, который вернулся из Вихоревки.



Он отметил, что мероприятия, прежде разработанные администрацией Вихоревского городского поселения по подготовке к зиме котельной «Водогрейная» и жилого фонда, были представлены в самом общем виде. Сейчас планы текущего и капитального ремонта котельной «Водогрейная» детализированы и уточнены. Это дает возможность координировать и контролировать ход работ. Ремонтным бригадам поставлено обязательное условие: все завершенные работы должны быть подтверждены актами приемки.



Ресурсоснабжающая организация запланировала проведение гидравлических испытаний тепловых сетей в первую неделю августа. Специалистам рекомендовано организовать осмотр всех тепловых узлов потребителей с выдачей предписаний по подготовке объектов к отопительному сезону.



По словам С. Сварича, при безусловном выполнении сформированного графика ремонтных работ, возобновление подачи горячей воды жителям города возможно к середине августа, а в сентябре котельная начнет новый отопительный сезон.



Заместитель министра Александр Барнаков напомнил, что еще 6 июля был проведен комиссионный осмотр объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Вихоревского городского поселения. Он выявил неготовность объектов теплоснабжения к несению нагрузки в отопительный период 2017 - 2018 гг. и продемонстрировал отсутствие мер, принимаемых администрацией Вихоревки по подготовке коммунального комплекса города к работе в зимних условиях. После этого министр принял решение о постоянном мониторинге подготовки коммунального комплекса Вихоревки к работе в новый осенне-зимний период.



12 июля в министерстве жилполитики, энергетики и транспорта региона состоялось заседание рабочей группы по распределению средств подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области». Было принято решение о выделении из областного бюджета Вихоревскому городскому поселению на подготовку к предстоящему отопительному сезону дополнительно более 40 млн руб.



По мнению С. Сварича, при выполнении определенных условий есть реальная возможность ускорить работы по ремонту котлов №№ 5, 7 на 15 - 20 дней. Ремонты в котельных «Байкальская» и «Нефтяников» тоже следует оптимизировать по срокам - уменьшить на 4 - 5 дней. Подготовительные работы по демонтажу оборудования в котельной «Нефтяников» уже начаты.



Напомним, для подготовки к отопительному сезону Вихоревскому муниципальному образованию из областного бюджета первоначально было выделено больше 34 млн руб. на капремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования и инженерных сетей котельных. Также из аварийно-технического запаса Иркутской области Вихоревскому городскому поселению выделено котельное (2 котла КВТС-20 и 2 котла КВСм-1,45) и вспомогательное оборудование (дутьевые вентиляторы, дымососы) на сумму около 21 млн руб.



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2017-07-25 16:28:37