Интеллектуальные игры проходят на берегу Байкала
Иркутск. Сибирские новости - В поселке Баяр на базе отдыха Иркутского государственного университета начал работу XII Байкальский лагерь интеллектуальных игр.
В этом году единственный в Сибири летний лагерь интеллектуальных игр собрал более 50 участников из 15 регионов Российской Федерации. Кроме того, еще 400 человек примут участие в синхронном турнире в рамках Байкальского лагеря, который одновременно пройдет на различных площадках в десяти странах СНГ.
"Участников ждут не только ставшие привычными игры, такие, как «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», но и новые, неожиданные форматы, например, «Брейн-ринг на выживание». Также ребята смогут принять участие в мастер-классах по написанию вопросов для интеллектуальных играх, тренировках команд и технике игры в телевизионных проектах, которые проведут почетные гости XII Байкальского лагеря интеллектуальных игр", - рассказал организатор проекта Владислав Белоногов.
Среди приглашенных обладатель премии МАК «Лучший тренер-2016», двукратный вице-чемпион мира по «Что? Где? Когда?», трехкратный вице-чемпион России по «Что? Где? Когда?», многократный участник и победитель телепередач «Своя игра», «Самый умный» и других телеигр Алексей Богословский (г. Санкт-Петербург); председатель оргкомитета Студенческого чемпионата России по «Что? Где? Когда?», чемпион России по «Что? Где? Когда?», обладатель Суперкубка Азии по «Своей игре», сертифицированный редактор Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», финалист конкурса «Вопрос года» Наиль Фарукшин (г. Москва).
Организатором и координатором проекта выступает Иркутский государственный университет и творческая группа IQGame, которая 10 лет занимается продвижением интеллектуального досуга среди жителей Иркутской области при поддержке министерства образования и науки РФ.
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2017-07-26 11:07:48