В Иркутской области с участием регионального финансирования ремонтируют более 70 учреждений образования

12:11 - Иркутск. Сибирские новости - На сегодня капитальные ремонты за счет средств бюджета Иркутской области …

Сертификат на областной материнский капитал за полгода в Иркутской области получили 2,535 тыс. семей

12:06 - Иркутск. Сибирские новости - В области продолжается реализация дополнительной меры социальной поддержки …

В первый день Всероссийской акции в Иркутске тест на ВИЧ прошли более 200 человек

11:54 - Иркутск. Сибирские новости - Во вторник в Иркутске стартовала Всероссийская акция по бесплатному и анонимному …

Областной суд смягчил приговор экс-мэру Усть-Илимска, оставив срок лишения свободы неизменным

11:48 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной суд 26 июля оставил в силе решение Усть-Илимского городского …

Новый сквер благоустроят в предместье Марата в Иркутске

11:42 - Иркутск. Сибирские новости - Новый проект «Создание сквера для массового отдыха и спортивного досуга …

В Иркутском районе началась реконструкция 23-км участка дороги Иркутск - Большое Голоустное

11:28 - Иркутск. Сибирские новости - На автомобильной дороге Иркутск - Большое Голоустное в Иркутском районе …

На ремонт образовательных учреждений в Нижнеилимском районе потратят более 80 млн рублей

11:22 - Нижнеилимский район. Сибирские новости - В Нижнеилимском районе проведут капремонты образовательных учреждений …

На «Прогулках по старому Иркутску» расскажут о секретном приказе НКВД № 447

11:17 - Иркутск. Сибирские новости - «Прогулки по старому Иркутску» в день 80-летия секретного приказа …

Избирком Бурятии отказал В. Мархаеву в регистрации кандидатом в главы республики

11:11 - Улан-Удэ. Сибирские новости - На заседании Избирательной комиссии Республики Бурятия 25 июля приняты …

Интеллектуальные игры проходят на берегу Байкала

11:07 - Иркутск. Сибирские новости - В поселке Баяр на базе отдыха Иркутского государственного университета начал …